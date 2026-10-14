نتنياهو: الهجوم على إيران "غير مناسب" الآن.. وبن غفير لن يتولى وزارة الدفاع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض شن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران في الأيام المقبلة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو في تصريح لإذاعة الجيش: "في رأيي، هذا ليس مناسباً لنا قبل الانتخابات".

ولجأت إسرائيل والولايات المتحدة في الماضي إلى التقليل من احتمالية وقوع هجوم على إيران بهدف مباغتة الجمهورية الإسلامية.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد يوم من تقرير للقناة 12 العبرية أفاد بأنه حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف الحرب ضد إيران قبل انتخابات إسرائيل المقررة في 27 أكتوبر وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي بعدها بأسبوع، بينما قال ترامب إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران "قريباً جداً"، وسط تقارير تشير إلى تردد موقفه كل بضعة أيام.

حقيبة الدفاع ستبقى في الليكود

وفي السياق ذاته، أكد نتنياهو لإذاعة الجيش أن وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، زعيم حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، لن يتولى حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة في حال فوز كتلته.وقال: "أعلم أنه يريد ذلك، لكنه لا يقرر، الدفاع سيبقى في الليكود".

مواجهة مفتوحة على أصوات اليمين

وتشهد الساحة السياسية مواجهة مفتوحة بين نتنياهو وبن غفير مع اقتراب انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر، حيث يتصاعد التنافس على أصوات اليمين في مشهد قد يحسم تشكيل الحكومة المقبلة.

وتتجاوز المواجهة التنافس على المقاعد، إذ يسعى نتنياهو للحفاظ على زعامة اليمين وضمان تشكيل الحكومة، بينما يحاول بن غفير تثبيت نفسه كأبرز ممثلي التيار اليميني المتشدد عبر توسيع قاعدته الانتخابية على حساب الليكود.

وتكتسب هذه المنافسة أهمية إضافية في ظل عدم ضمان الأغلبية البرلمانية لأي معسكر، ما يجعل الخلافات داخل الأحزاب المتحالفة عاملاً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.