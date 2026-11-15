قبل النوم.. 3 مشروبات هامة يفضل تناولها

قد يُساهم الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب أو في دعم صحة القلب ومساعدتك على الاسترخاء مساءً.

إذا كنتَ تُكثر من التبول ليلاً، فقلّل من شرب السوائل خلال الساعتين السابقتين للنوم.

إليك ما يجب معرفته عن كل مشروب

لا تساعد المشروبات التقليدية مثل الحليب الدافئ والعسل على النوم فحسب، بل يمكنها أيضًا دعم صحة القلب.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز إلى بديل للحليب العادي، ويمكن أن تكون أنواع الحليب النباتي التي يتحملونها خيارًا مناسبًا، كما يُعد الحليب الخالي من اللاكتوز خيارًا مناسبًا لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ولكنه غير آمن للأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو الكازين.

أظهرت دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 8000 بالغ يعانون من اضطرابات النوم أن شرب الحليب في المساء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة .

يحتوي البروتين الموجود في الحليب على التربتوفانوهو حمض أميني يستخدمه الدماغ لإنتاج الميلاتونين والسيروتونين، تنظم هذه النواقل دورة النوم والاستيقاظ في الجسم (الإيقاع اليومي) ، مما يحسن جودة النوم ويقي من أمراض القلب.

قد يساعد إضافة العسل إلى الحليب على وصول التربتوفان إلى الدماغ، مما يُسرّع من إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، كما تُشير العديد من التجارب الصغيرة إلى أن العسل يُساعد في حماية القلب عن طريق تنظيم معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

- شاي الاعشاب

أظهرت دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 4700 بالغ أن تناول كوبين فقط من شاي الأعشاب شهرياً بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.

الشاي العشبي خالٍ من الكافيين، مما يجعله خيارًا جيدًا قبل النوم، ومن الخيارات الشائعة ذات الفوائد المؤكدة للقلب ما يلي:

شاي الكركديه : ثبت أن تناول الكركديه يومياً يخفض ضغط الدم بفعالية تضاهي بعض الأدوية، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

شاي البابونج : تشير الدراسات الأولية إلى أن البابونج قد يقوي القلب عن طريق خفض ضغط الدم، وتقليل القلق، وتحسين النوم، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من هذه التأثيرات على البشر.

الليمون : هذا الشاي المهدئ يريح الدماغ وقد يحمي القلب عن طريق تقليل خفقان القلب، وخفض ضغط الدم، وتنظيم مستويات الكوليسترول

ما يجب معرفته قبل إضافة هذه المشروبات إلى روتينك اليومي

يمكن أن يؤثر توقيت وكمية السوائل في مشروب ما قبل النوم على صحتك العامة، لذا ضع النصائح التالية في اعتبارك.

للحصول على نوم جيد، تجنب الكافيين والنيكوتين في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء.

اقتصر على شرب كميات صغيرة من السوائل (مثل حوالي 4-8 أونصات) قبل النوم لتجنب الذهاب إلى الحمام الذي يعكر صفو النوم.

أنهِ مشروبك الأخير قبل ساعة على الأقل من موعد نوم، فالشرب خلال ساعة من موعد النوم يزيد من احتمالية استيقاظك ليلاً.

قد يُنصح مرضى قصور القلب بتقليل تناول السوائل على مدار اليوم، إذا كنتَ من هؤلاء، فاحرص على استشارة طبيبك لوضع خطة ترطيب مُخصصة لك.

للحصول على توصيات شخصية ولضمان السلامة المثلى، ناقش دائمًا استخدام أي مكمل غذائي مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل إضافته إلى روتينك اليومي

المصدر verywellhealth