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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام امتحانات الميدتيرم بجامعة الإسكندرية وتوجه بتعزيز الأنشطة الطلابية

جامعه اسكندريه
جامعه اسكندريه
أحمد بسيوني

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عددًا من الملفات المتعلقة بسير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، إلى جانب سبل تعزيز الدور الثقافي والمجتمعي للجامعة.

وتناول الاجتماع استعدادات الجامعة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم»، حيث شدد الدكتور أحمد عبد الحكيم على ضرورة توفير جميع التجهيزات والإمكانات اللازمة لضمان انتظام الامتحانات، مع تهيئة المناخ المناسب للطلاب والعمل على سرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سيرها.

وأكد عبد الحكيم أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية الجامعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في بناء الإنسان وتنمية قدراته، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل محورًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب وتنمية مهاراته المختلفة.

ووجه بأهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المتنوعة، وفي مقدمتها الأنشطة الرياضية والمسرحية والثقافية، لما لها من دور في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية وصقل مهارات الطلاب.

كما استعرض المجلس جهود كلية السياحة والفنادق، عقب توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، لإنشاء كرسي علمي متخصص في التراث الإسلامي والحوار الثقافي والتواصل المتوسطي، إلى جانب إطلاق مبادرة «مسارات الإسكندرية التراثية».

وأكد المجلس أهمية التنسيق بين الكليات والإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الوافدين لتفعيل المبادرة، وإتاحة مشاركة الطلاب المصريين والوافدين في التعرف على التراث الحضاري والثقافي لمدينة الإسكندرية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز ارتباط الطلاب بتاريخ المدينة وهويتها الحضارية، والاستفادة من الأنشطة الثقافية والمعرفية في تعريف الأجيال الجديدة بما تتميز به الإسكندرية من إرث تاريخي وتنوع ثقافي.

جامعة الإسكندرية الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية

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