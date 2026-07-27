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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

7 علامات تدل على وجود فئران في المنزل.. انتبه لهذه الإشارات

الفئران
الفئران
أسماء عبد الحفيظ

قد تعيش الفئران داخل المنزل لفترة قبل أن يلاحظها السكان، إذ تختبئ عادة داخل الجدران والأسقف والأماكن الضيقة، وتخرج بحثًا عن الطعام خلال الليل. 

ويؤكد خبير مكافحة الآفات وصياد التعابين المحافظ على البيئة سمير كوبرا من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أن هناك علامات مبكرة تكشف وجود الفئران قبل رؤيتها، ما يساعد على التعامل مع المشكلة سريعًا قبل أن تتكاثر وتسبب أضرارًا بالممتلكات أو تلوث الطعام.

1- سماع أصوات غريبة ليلًا

من أكثر العلامات شيوعًا سماع أصوات خربشة أو جري داخل الأسقف المستعارة أو خلف الجدران أو أسفل الأرضيات، خاصة خلال ساعات الليل، وهي الفترة التي تنشط فيها الفئران بحثًا عن الطعام.

2- ظهور فضلات صغيرة في المطبخ

تعد فضلات الفئران من أوضح الأدلة على وجودها، وغالبًا تكون صغيرة الحجم وداكنة اللون، وتظهر بالقرب من خزائن الطعام أو أسفل الحوض أو خلف الثلاجة والبوتاجاز.

3- آثار قضم في الأطعمة أو العبوات

تتميز الفئران بأسنان تنمو باستمرار، لذلك تقرض الأخشاب والكرتون والبلاستيك وحتى أكياس الطعام. وإذا لاحظت ثقوبًا في عبوات الأرز أو الدقيق أو المكرونة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجودها.

4- رائحة كريهة غير مبررة

قد تنتج رائحة نفاذة تشبه رائحة الأمونيا نتيجة بول الفئران، وتزداد قوة الرائحة في الأماكن المغلقة أو مع زيادة أعدادها، خاصة إذا كانت تختبئ داخل الجدران أو خلف خزائن المطبخ.

5- وجود آثار أقدام أو ذيل

في الأماكن المغبرة قد تظهر آثار أقدام صغيرة أو خطوط ناتجة عن سحب الذيل، ويمكن ملاحظتها خلف الأجهزة الكهربائية أو داخل المخازن والأماكن قليلة الاستخدام.

6- العثور على مواد تستخدم في بناء الأعشاش

تقوم الفئران بجمع الورق الممزق، والكرتون، وقطع القماش، والخيوط لصنع أعشاشها، وإذا وجدت هذه المواد متجمعة في أحد الأركان أو داخل الخزائن فقد يكون هناك عش قريب.

7- اختفاء الطعام أو عبث متكرر بالمخزن

إذا لاحظت نقصًا غير معتاد في بعض الأطعمة الجافة، أو تناثر الحبوب داخل الخزائن، أو سقوط عبوات الطعام دون سبب واضح، فقد تكون الفئران هي السبب.

كيف تمنع دخول الفئران إلى المنزل؟

للحد من فرص دخول الفئران، ينصح بما يلي:

  • غلق جميع الفتحات والشقوق في الجدران والأبواب.
  • حفظ الطعام في عبوات محكمة الغلق.
  • التخلص من القمامة يوميًا وعدم ترك بقايا الطعام مكشوفة.
  • تنظيف أسفل الثلاجة والبوتاجاز والخزائن باستمرار.
  • إصلاح أي تسرب للمياه، لأن الفئران تبحث أيضًا عن مصادر للشرب.
  • تقليم الأشجار أو النباتات الملامسة للنوافذ والجدران إذا كانت قريبة من المنزل.

متى يجب الاستعانة بمتخصص؟

إذا لاحظت أكثر من علامة من العلامات السابقة، أو بدأت تشاهد الفئران داخل المنزل نهارًا، فقد يشير ذلك إلى زيادة أعدادها. وفي هذه الحالة يُفضل سرعة الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة القوارض، مع تحديد مكان دخولها وإغلاقه لمنع تكرار المشكلة.

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