تنظم شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد عثمان مهران، ندوة نقاشية تستضيف خلالها عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي، وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، بقاعة طه حسين بالدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين.

وتتناول الندوة عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة وتاريخها وآثارها، وفي مقدمتها مناقشة حقيقة ارتباط الملك رمسيس الثاني بفرعون موسى، وما يستند إليه هذا الطرح من شواهد تاريخية وأثرية، إلى جانب تسليط الضوء على ادعاءات الانتساب إلى الحضارة المصرية القديمة، وسبل مواجهتها والتصدي للمعلومات المغلوطة بشأن تاريخ مصر وهويتها الحضارية.

كما تتطرق الندوة إلى دور المعارض الأثرية المصرية التي تقام بالخارج في الترويج للحضارة المصرية والتعريف بتراثها الفريد، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية، فضلًا عن مناقشة خريطة الاكتشافات الأثرية، وما تمتلكه مصر من مخزون حضاري وتراث أثري لا يزال مدفونًا في باطن الأرض، والفرص التي تتيحها أعمال الحفائر والبعثات الأثرية للكشف عن أسرار جديدة من تاريخ مصر القديم.

وتتضمن المناقشات كذلك ملف التنقيب والبحث غير المشروع عن الآثار، والتحديات التي تواجه حماية المواقع الأثرية، وآليات التصدي لأعمال الحفر العشوائي والاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية، بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري للأجيال المقبلة.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي إيهاب الحضري، في لقاء يستهدف إثراء الحوار المتخصص حول قضايا السياحة والآثار، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى والخبرات بشأن الملفات التاريخية والأثرية، والاستفادة من خبرات العلماء والمتخصصين في تقديم المعرفة الأثرية والتاريخية بصورة علمية موثقة.

وتأتي الندوة في إطار أنشطة شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، وحرصها على تنظيم فعاليات مهنية وثقافية تسلط الضوء على التراث المصري، وتدعم الوعي بقيمة الحضارة المصرية، وتناقش القضايا المرتبطة بحماية الآثار والترويج السياحي لمصر.