مع انطلاق موسم تخفيضات الجمعة البيضاء خلال شهر نوفمبر، يتسابق عدد كبير من المتاجر والمواقع الإلكترونية للإعلان عن خصومات تصل إلى نسب كبيرة، في محاولة لجذب المستهلكين وزيادة المبيعات، لكن وسط هذه العروض تبرز مشكلة التخفيضات الوهمية التي قد تدفع المواطنين إلى شراء منتجات بأسعار لا تعكس خصمًا حقيقيًا.

وحذر جهاز حماية المستهلك من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والعروض الوهمية، مؤكدًا ضرورة التحقق من الأسعار الفعلية للسلع قبل اتخاذ قرار الشراء، والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لموسم التخفيضات.

كيف تكتشف التخفيضات الحقيقية من الوهمية؟

هناك مجموعة من العلامات التي تساعد المستهلك على التمييز بين الخصم الحقيقي والإعلان المضلل، أبرزها:

1- مقارنة السعر قبل الخصم وبعده

لا تعتمد على نسبة التخفيض المكتوبة في الإعلان فقط، بل تحقق من السعر الفعلي للمنتج قبل العرض وقارنه بالسعر الحالي، ويمكن الاستعانة بالفواتير السابقة أو مراجعة أسعار المنتج لدى متاجر ومنصات أخرى.

2- التأكد من السعر الأصلي للمنتج

من أبرز حيل الخصومات الوهمية رفع السعر قبل موسم التخفيضات ثم الإعلان عن تخفيض كبير عليه، لذلك يجب التأكد من أن السعر المعلن قبل الخصم هو السعر الفعلي الذي كان يباع به المنتج.

3- مراجعة نسبة الخصم المعلنة

ينبغي أن تكون نسبة التخفيض متوافقة مع الفرق الحقيقي بين السعر السابق والسعر بعد الخصم، وليس مجرد رقم كبير لجذب الانتباه.

4- التأكد من مدة العرض وشروطه

يجب مراجعة تاريخ بداية العرض ونهايته، والمنتجات المشمولة بالخصم، وأي شروط إضافية مرتبطة بالشراء أو الاستفادة من العرض.

5- الحذر من الصفحات الإلكترونية المجهولة

حذر جهاز حماية المستهلك من التعامل مع الصفحات غير المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي لا توفر عنوانًا واضحًا أو رقم هاتف أو موقعًا رسميًا أو بيانات تجارية موثوقة.

6- الحصول على فاتورة عند الشراء

احرص على الحصول على فاتورة أو إيصال يوضح بيانات السلعة وسعرها، حتى تتمكن من إثبات عملية الشراء والرجوع إلى حقوقك حال حدوث مشكلة.

هل تسقط حقوق المستهلك خلال الجمعة البيضاء؟

أكد جهاز حماية المستهلك أن موسم التخفيضات لا يلغي الحقوق القانونية للمشترين، إذ يظل من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.

كما تصل مدة الاستبدال أو الإرجاع إلى 30 يومًا إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه، وفقًا للضوابط القانونية.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه للتخفيضات الوهمية

وشدد جهاز حماية المستهلك على ضرورة التزام التجار والموردين بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، موضحًا أن الإعلان المضلل والسلوك الخادع للمستهلك يعرضان المخالفين للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا للحالات المنصوص عليها في القانون.

كما أعلن الجهاز تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة شكاوى وبلاغات المستهلكين خلال موسم التخفيضات، إلى جانب تكثيف الرقابة على المحال التجارية والمنصات الإلكترونية والإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تقدم شكوى ضد التخفيضات الوهمية؟

أتاح جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات بشأن العروض المضللة والتلاعب بالأسعار، من بينها:

الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.

تقديم الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك.

تقديم الشكوى من خلال الموقع الرسمي للجهاز من هنا.

إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيسبوك.

وبينما تمثل الجمعة البيضاء فرصة للحصول على المنتجات بأسعار أقل، تظل مقارنة الأسعار والتحقق من حقيقة الخصم والحصول على فاتورة خطوات أساسية لحماية المستهلك من العروض الوهمية وتجنب الشراء تحت ضغط الإعلانات.