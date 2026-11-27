أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تركز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود إلى أقصى حد ممكن في ظل تأثر العالم بأسره بالصراعات والأزمات الجيوسياسية، وذلك من خلال تحديد المخاطر المحتملة بشكل استباقي والعمل على التعامل معها.

جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني أجراه مع الإعلامية فرانسِين لاكوا ببلومبيرج في لندن، عقب مشاركته بمنتدى طموح إفريقيا في نسخته الثامنة.

وأضاف الدكتور أحمد رستم، أن مصر حققت معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي، والذي يمثل أعلى معدلات النمو المسجلة على مستوى المنطقة والقارة الإفريقية، فضلًا عن تسجيل معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وحول الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية؛ أوضح الدكتور أحمد رستم أن أزمة الطاقة تمثل المصدر الرئيس للضغوط وأحد أبرز العوامل المسببة لحالة عدم اليقين، ليس بالنسبة للاقتصاد المصري فحسب، بل للاقتصاد العالمي بأسره، مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات ذكية تساعد على التعامل مع تلك التحديات، مع تحديد الفرص المتاحة والاستفادة منها، وذلك ما تعمل عليه مصر بجدية خلال الفترة الحالية، مع الاستفادة من تنوع هيكل الاقتصاد المصري، الذي يضم مزيجًا متنوعًا من قطاعات الطاقة والأنشطة الإنتاجية وقطاع الخدمات.

وتطرق الدكتور أحمد رستم بالحديث حول الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى تسجيل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى التطلع لمواصلة ذلك المسار الإيجابي والوصول إلى نحو 22 مليار دولار أو أكثر خلال العام المالي المقبل.

وأشار وزير التخطيط إلى القطاعات التي تسعى الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها والتي تشمل قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية.

كما تناول الدكتور أحمد رستم الحديث حول دور القطاع الخاص في برنامج التحول الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد البرنامج وتمثل استثمارات القطاع الخاص في الوقت الحالي نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، ومستهدف رفع النسبة إلى 67% خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورًا أكبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يمثل أحد قطاعات الاقتصاد المستقبلي، مع إمكانية زيادة مساهمته في قطاع السياحة وقطاع الخدمات بوجه عام، فضلاً عن القطاع الزراعي، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة أمام القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية، حيث تطلع مصر بشكل خاص إلى تعميق القاعدة الصناعية.

وأكد الدكتور أحمد رستم ضرورة النظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية أثبتت جدارتها وقدرتها على الصمود في مواجهة مختلف التحديات، مع أهمية توقع المستثمرين لمزيد من التيسير والتبسيط في إجراءات التراخيص، إلى جانب توقع المزيد من الخطوات التنفيذية لتطبيق سياسة ملكية الدولة، بما يتيح فرصًا إضافية لمشاركة القطاع الخاص في القطاعات المذكورة، والتي تشمل القطاعات التي يحظى فيها القطاع الخاص بالفعل بحضور قوي، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والطاقة.

وأكد الدكتور أحمد رستم انفتاح مصر على استقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة مشيرًا إلى تحقيق إيرادات سياحية نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، متوقعًا جذب المزيد من الاستثمارات في ذلك المجال، لافتًا إلى الترحيب بالمزيد من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية، بالنظر إلى الأهمية المحورية لقناة السويس باعتبارها شريانًا رئيسًا للتجارة العالمية.

وحول قناة السويس وآفاق تعافي إيراداتها، أوضح الدكتور أحمد رستم أن انتعاش قناة السويس يعني انتعاشًا اقتصاديًا ، حيث توفر ممرًا أكثر كفاءة وسرعة لحركة التجارة ونقل البضائع، مضيفًا أن القناة تستحوذ على نحو 25% من تجارة الحاويات العالمية، و10% من تجارة البضائع العالمية، كما تبلغ إيرادات قناة السويس حاليًا نحو 4 مليارات دولار، موضحًا أن القناة تشهد عبور المزيد من الحمولات والسفن وناقلات الحاويات، متطلعًا إلى استمرار التعافي وعودة الإيرادات إلى مستويات تتراوح بين 8 و 9 مليارات دولار سنويًا وأكثر.