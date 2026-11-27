التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فرانتيشيك روزيتشكا، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش فعاليات مؤتمر «طموح إفريقيا 2026»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة الاستعداد لعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط نهاية مارس القادم.

وأكد الدكتور أحمد رستم تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما تحققه من نتائج في دعم الإصلاح المؤسسي وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، مشيرًا إلى تطلع مصر لمواصلة التعاون خلال المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، بما يضمن توافق المشروعات المقترحة مع الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج عملية ومستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أعدت البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030، بهدف تعزيز الإنتاجية وتسريع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال التركيز على خمسة قطاعات ذات أولوية، هي الزراعة والصناعات التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة، ويتضمن البرنامج 185 إجراءً تنفيذيًا و40 مستهدفًا قابلًا للقياس.

وتناول اللقاء جهود الدولة لبناء إطار وطني متكامل لريادة الأعمال والابتكار، بما يربط بين السياسات والتمويل والمؤسسات والكفاءات والأسواق، إلى جانب برنامج الشركات الناشئة المليارية (Unicorn Programme)، الذي يستهدف مساعدة خمس شركات ناشئة مصرية على الأقل في الوصول إلى تقييم سوقي يتجاوز مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا السياق، رحب الوزير بتعزيز مشاركة المنظمة في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر والاستفادة من خبراتها الدولية.

كما بحث الجانبان تطورات التعاون في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، والمشروعات المقترحة في مجالات التنافسية والحوكمة وإدارة المالية العامة وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، حيث أكد الوزير أهمية تركيز المشروعات على الاحتياجات الفعلية للجهات الوطنية، وتحديد أنشطة ومخرجات واضحة تسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات.