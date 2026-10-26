الزمالك يواجه مصر للتأمين في دور الـ 32 من كأس مصر

يواجه فريق الزمالك نظيره مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك ينتظر الفائز من فاركو ومصر للتأمين في لقاء الدور التمهيدي الأخير، لمواجهته في دور الـ32 للبطولة، قبل أن يفوز مصر للتأمين بركلات الترجيح في مواجهة اليوم ويحسم تأهله.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.