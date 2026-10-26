أحمد شوبير يكشف تفاصيل موقف الزمالك من تجديد عقد فتوح والشروط المطلوبة

كشف الإعلامي أحمد شوبير وحارس مرمى منتخب مصر السابق، عن موقف نادي الزمالك من تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، والخطوات القادمة بين الطرفين.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«معلومة مؤكدة بنسبة 100%، محدش من الزمالك فاتح أحمد فتوح في تجديد عقده مع النادي، ليه؟ لأن مين اللي هيفاوضوه؟ لسه الزمالك لم يعلن عن تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي للنادي

و أصاف الزمالك: منفتح على التجديد مع اللاعب ولكن لو لقي فتوح مغالي في طلباته هيقوله: هات عرض في يناير.. فتوح حظه كويس لأن جماهير الزمالك طيبة والكلمة الطيبة بترضيهم، وهما مش هيحتاجوا منه غير الكلمة الطيبة - لو كان أخطأ في حقهم - وإنه يركز مع النادي ويتمرن كويس».

ويرجع تأخر حسم المفاوضات إلى عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن تعيين حسام الزناتي بمنصب المدير الرياضي للنادي ليتولى ملف التفاوض.