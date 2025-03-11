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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

تبحث أغلب الفتيات والسيدات عن حلول طبيعية للتخلص من الشيب وصبغ الشعر بعيدا عن المواد الكيميائية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إكتشاف فوائد القرنفل المطحون لتلوين الشعر، وكثافة وتقويته، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب التأثيرات الضارة للجذور الحرة على الشعر، وله فوائد أخري لا حصر لها فالقرنفل يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز إنتاج الميلانين، المسؤولة الأول عن لون وصبغة الشعر.

قدمت خبيرة التجميل زينب محمد من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، عن فوائد استخدام القرنفل للتخلص من الشيب، بالإضافة إلى فوائده المتعددة للشعر.

مكونات وصفة شاي القرنفل لصبغ الشعر

1 ملعقة صغيرة من القرنفل (يمكنكِ استخدام القرنفل المطحون إذا كان متاحًا)

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للتحلية)
1 ملعقة صغيرة من الليمون (اختياري لإضفاء نكهة)
1 كوب من الماء

3 معالق حناء

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر


طريقة عمل وصفة شاي القرنفل لصبغ الشعر

أحضري وعاء على النار، وقومي بغلي الماء.
أضيفي ملعقة القرنفل إلى الماء المغلين فور الغليان.
أتركي القرنفل يغلي في الماء لمدة لا تتجاوز من 5-7 دقائق، أحرصي على تقليبه بين الحين والآخر.
أحضري شاشة وصفي الماء من القرنفل، وإذا رغبتِ في التحلية، أضيفي العسل وملعقة من عصير الليمون.
أخلطي الحناء مع ماء القرنفل المصفي لتعزيز اللون الداكن، أتركي الحناء لوقت طويل قدر لمستطاع وقومي بغسل الشعر جيدا وسوف تندهشين من النتيجة.

يمكنك دمج بعض من الماء المصفي من مغلي ماء القرنل وزيت جوز الخروع أو الهند او زيت إكليل الجبل الروزمارى، وأمبولة من الفيتامينات من فبيتامين E، لعمل حمام زيت للشعر فيما بعد او استخدامه كسيرم للشعر كما يمكنك وضع القليل منه على الحواجب لصبغ شعر الحواجب وتكثيفها.

اعلمي أن  زيت الخروع وجميع هذه المكونات تساعد في تحسين صحة بصيلات الشعر وتحفيز نمو الشعر الجديد بشكل صحي.
 


وأحرصي على تناول الطعام الصحي، من البروتينات والخضروات والفواكهة ، الأسماك، واللحوم، والبيض، ومنتجات الألبان، فجميع هذه الأطعمة غنية بالفيتامين B12، وقد يسبب نقصه ظهور الشيب المبكر، لللجميع من نساء ورجال. 

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر


ونصحت أيضا خبيرة التجميل بالحرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك،مشيرة إلى أن الزنك يساهم بقدر كبير فى صحة الشعر  والجسم ككل، لذلك فهو يساعد على تقليل ظهور الشيب، ومن ضمن الأطعمة الغنية بالزنك هي المكسرات و البذور، والعدس.

الشعر الميلانين الشيب فوائد القرنفل تقوية بصيلات الشعر فوائد القرنفل المطحون لتلوين الشعر تحفيز إنتاج الميلانين الصبغة المسؤولة عن لون الشعر مكونات وصفة شاي القرنفل لصبغ الشعر طريقة عمل وصفة شاي القرنفل لصبغ الشعر

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بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
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