تقوى النظر والشعر .. اكتشف فوائد الفاكهة المذهلة

يعد الشمام من الفواكه الصحية التى تساعد على علاج مشاكل صحية عديدة أبرزها تساقط الشعر وضعف النظر.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض اهم فوائد فاكهة الشمام الصحية.

فوائد الشمام الصحية

يحتوي الشمام على مركبات تسمى المغذيات النباتية ذات الخصائص المضادة للالتهابات ويمكن أن يؤدي الالتهاب طويل الأمد إلى إتلاف خلاياك ويؤدي إلى مرض السكري والسرطان وأمراض أخرى.

احرص على ترطيب جسمك

يعتبر البطيخ من الفواكه الغنية بالعصارة مثل البطيخ الأحمر، كما أنه غني بالإلكتروليتات، وهي معادن تعمل على موازنة سوائل الجسم وتساعدنا على البقاء رطبين.

الحماية من الضرر الناتج عن الضمور البقعي المرتبط بالعمر

يحتوي الكنتالوب على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تعطي الفواكه والخضروات لونها الأصفر والأحمر وعند دمجهما مع فيتامين أ، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا مهمًا في حماية بصرك وصحة عينيك كما قد تساعد أيضًا في إبطاء تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يساعد في الوقاية من الربو

قد يساعد البيتا كاروتين، الموجود في الشمام على هيئة فيتامين أ، في الوقاية من الربو في وقت لاحق من العمر وقد يساعد الكولين، وهو مضاد للأكسدة يوجد في البطيخ، في تقليل الالتهابات لدى الأشخاص المصابين بالربو.

خفض ضغط الدم

تعد الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي الموجودة في البطيخ من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب ويمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب و تساعد الألياف في خفض مستويات "الكوليسترول السيئ" في الجسم كما يمكنها أيضًا الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

قلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن للألياف الموجودة في الفاكهة أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كما يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ والتي تقاوم الالتهابات وتقلل من الإجهاد التأكسدي أن تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يساعد على الهضم

إن الكمية العالية من محتوى السوائل وعدد الكربوهيدرات المنخفض يمنحان البطيخ درجة منخفضة من الحمل السكري تبلغ 4 وهذا يعني أن جسمك يهضمه ببطء، ولن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم و لذا فهو خيار رائع لمرضى السكري .

تغذية البشرة وتعزيز نمو الشعر

يحتوي كوب من الشمام على أكثر من 100% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ كما يحتوي على ما يقرب من 100% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين سي كما يلعب كلا العنصرين الغذائيين دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة البشرة ويساعد فيتامين سي في دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي، وهو البروتين البنيوي الأساسي في الشعر والغضاريف والبشرة.