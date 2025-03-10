قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون إصابات.. التحريات في حريق مخزن السيدة زينب: ماس كهربائي
قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود طه عميدا لتربية كفر الشيخ
ليفربول يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
مي عمر: الرقص والبدل معمولة باحترام وأرفض المشاركة في عمل يسيء للمجتمع |فيديو
زيادة التموين.. ما الفئات المستحقة لصرف 250 جنيها إضافية
هجوم سيبراني.. ماسك يكشف أسباب تعطل منصة إكس
بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمباراتيه أمام الأهلي والزمالك
استعدوا للكحك والبسكوت .. إجازة عيد الفطر كام يوم ؟
الحلقة العاشرة من وتقابل حبيب.. شجار بين بسنت شوقي وإنجي كيوان
تعرف على حكام مباراة الأهلي والزمالك
مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة حمام مسجد بالشرقية
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تقوى النظر والشعر .. اكتشف فوائد الفاكهة المذهلة

ضعف النظر
ضعف النظر
اسماء محمد

يعد الشمام من الفواكه الصحية التى تساعد على علاج مشاكل صحية عديدة أبرزها تساقط الشعر وضعف النظر.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض اهم فوائد فاكهة الشمام الصحية.

فوائد الشمام الصحية

يحتوي الشمام على مركبات تسمى  المغذيات النباتية  ذات الخصائص المضادة للالتهابات ويمكن أن يؤدي الالتهاب طويل الأمد إلى إتلاف خلاياك ويؤدي إلى مرض السكري والسرطان وأمراض أخرى.

احرص على ترطيب جسمك

 يعتبر البطيخ من الفواكه الغنية بالعصارة مثل البطيخ الأحمر، كما أنه غني بالإلكتروليتات، وهي معادن تعمل على موازنة سوائل الجسم وتساعدنا على البقاء رطبين.

الحماية من الضرر الناتج عن الضمور البقعي المرتبط بالعمر

 يحتوي الكنتالوب  على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تعطي الفواكه والخضروات لونها الأصفر والأحمر وعند دمجهما مع فيتامين أ، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا مهمًا في حماية بصرك وصحة عينيك كما قد تساعد أيضًا في إبطاء تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يساعد في الوقاية من الربو 

 قد يساعد البيتا كاروتين، الموجود في الشمام على هيئة فيتامين أ، في الوقاية من الربو في وقت لاحق من العمر وقد يساعد الكولين، وهو مضاد للأكسدة يوجد في البطيخ، في تقليل الالتهابات لدى الأشخاص المصابين بالربو.

خفض ضغط الدم

تعد الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي الموجودة في البطيخ من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب ويمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب و تساعد الألياف في خفض مستويات "الكوليسترول السيئ" في الجسم كما يمكنها أيضًا الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

قلل من خطر الإصابة بالسرطان

 يمكن للألياف الموجودة في الفاكهة أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كما يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ والتي تقاوم الالتهابات وتقلل من الإجهاد التأكسدي أن تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يساعد على الهضم

 إن الكمية العالية من محتوى السوائل وعدد الكربوهيدرات المنخفض يمنحان البطيخ درجة منخفضة من الحمل السكري تبلغ 4 وهذا يعني أن جسمك يهضمه ببطء، ولن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم و لذا فهو خيار رائع لمرضى السكري .

تغذية البشرة وتعزيز نمو الشعر

يحتوي كوب من الشمام على أكثر من 100% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ كما يحتوي على ما يقرب من 100% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين سي كما يلعب كلا العنصرين الغذائيين دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة البشرة ويساعد فيتامين سي في دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي، وهو البروتين البنيوي الأساسي في الشعر والغضاريف والبشرة.

الشعر النظر الشمام فوائد الشمام انتاج الكولاجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعد الصغير

حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

الزيادة في الدعم

التموين: بدء صرف الزيادة على البطاقات التموينية اليوم الإثنين

أجور

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

الخبز

رسميا.. إضافة عناصر جديدة إلى خبز التموين لمكافحة الأنيميا عند المصريين

التموين والكارت الموحد

زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار

أرشيفية

كنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزة

صورة ارشيفية

التضامن: توفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية.. وتقديم دعم مالي

ناصر منسي

10 لاعبين أبرزهم منسي.. قائمة غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

ترشيحاتنا

ضعف النظر

تقوى النظر والشعر .. اكتشف فوائد الفاكهة المذهلة

الزبيب

تحذير.. الزبيب يسبب أضرارا عديدة في هذه الحالة

نظام غذائي لعلاج النحافة

خلال رمضان .. نظام غذائي لعلاج النحافة

بالصور

استعدوا للكحك والبسكوت .. إجازة عيد الفطر كام يوم ؟

اجازة عيد الفطر
اجازة عيد الفطر
اجازة عيد الفطر

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي

مسلسل حكيم باشا الحلقة 10.. مصطفى شعبان يخرج من الحبس ويصفع ولاد عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

ريجيم 20 يوما في رمضان وشوفي الفرق.. خطة سريعة وفعّالة لخسارة الوزن

ريجيم 20 يوم في رمضان وشوفي الفرق
ريجيم 20 يوم في رمضان وشوفي الفرق
ريجيم 20 يوم في رمضان وشوفي الفرق

فيديو

إلهام شاهين

ست غير متحضرة وشلق.. إلهام شاهين ترد على انتقادات طارق الشناوي

مسلسل لام شمسية

dmc تكشف برومو مسلسل لام شمسية وموعد عرضه بالنصف الثاني من رمضان

صينية التنين المجنح

سعرها 18 ألف جنيه .. التنين المجنح أغلى صينية افطار في رمضان

هدي الاتربي

التريند مش سبب شهرتي.. هدي الإتربي تكشف أسرارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد