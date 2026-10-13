هبة مجدي تطلب الدعاء لصديقتها إنجي علاء بعد خضوعها لجراحة في المخ

حرصت الفنانة هبة مجدي على توجيه رسالة مؤثرة لصديقتها الكاتبة إنجي علاء، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل واستعادة صحتها، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في المخ، وسط حالة من القلق والتعاطف معها من جانب محبيها.

هبة مجدي

وشاركت هبة مجدي صورة تجمعها بصديقتها إنجي علاء عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وأرفقتها برسالة قالت فيها: «دعواتكم الصادقة لحبيبتي إنجي علاء تبقى في أفضل صحة يا رب، اختبارات صعبة ربنا بيديها لنا، وبالصبر وبفضله هو وبدعواتكم كله بيرجع بخير وصحة يا رب»، معبرة عن أمنياتها لها بتجاوز هذه المحنة والعودة إلى حياتها بصحة وعافية.

وتأتي رسالة هبة مجدي في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها إنجي علاء، والتي خضعت على إثرها لجراحة في المخ، فيما حرصت هبة على مساندة صديقتها معنويًا ومطالبة الجمهور بالدعاء لها، أملًا في أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتستعيد عافيتها في أقرب وقت.