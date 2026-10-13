السيارة تهشمت.. أول صور سيارة النائبة السابقة سكينة سلامة بعد الحادث

تعرضت الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب السابق، لحادث سير أسفر عن تهشم سيارتها، وسط حالة من القلق بين أهلها ومحبيها، قبل أن تطمئن الأنباء على نجاتها هي وابنتها من الحادث.

وكشفت التفاصيل النائبة سكينة سلامة عبر صفحتها الشخصية فيس بوك عن تعرض سيارة النائبة السابقة لأضرار بالغة، فيما كتب الله النجاة لها ولابنتها، في واقعة أثارت مشاعر الارتياح بعد الاطمئنان على سلامتهما.

غادرت سكينة سلامة المستشفى بسلام

ووفقًا لما أُعلن، غادرت سكينة سلامة المستشفى بسلام، وسط دعوات لها ولابنتها بالشفاء التام ودوام الصحة والعافية.

وتداول محبوها كلمات حملت مشاعر الامتنان لله على نجاتها، واستحضرت ما قدمته من أعمال خير ومواقف إنسانية، مع الدعاء بأن يحفظها الله من كل مكروه، وأن يمنّ عليها وعلى ابنتها بكامل الشفاء.