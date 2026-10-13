غادرت المستشفى.. نجاة النائبة سكينة سلامة وابنتها من حادث سيارة

تعرضت النائبة الدكتورة سكينة سلامة عضو مجلس النواب السابق، برفقة ابنتها لحادث سيارة، فيما نجت الاثنتان من الحادث، وغادرت النائبة المستشفى بسلام، وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تعرض النائبة الدكتورة سكينة سلامة لحادث سيارة برفقة ابنتها

وطمأنت الرسالة المتداولة محبي النائبة على حالتها، مع الإشارة إلى خروجها من المستشفى، والدعاء لها ولابنتها بتمام الشفاء والعافية.

وتضمن المنشور كلمات حمد وشكر لله على نجاتهما، مع مطالبة المتابعين بالدعاء لهما بالسلامة ودوام الصحة.