مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته التاسعة

يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان التحكيم المتميزة لمختلف مسابقات المهرجان، والتي ستتولى مهامها خلال الدورة التاسعة للمهرجان، المقامة في الجونة في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

وتضم لجان التحكيم نخبة من أبرز الأسماء في السينمائية العالمية، يجلبون معهم خبرات واسعة ومعارف متنوعة لمشاهدة مجموعة الأفلام المتميزة والمتنوعة المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، إلى جانب جوائز نجمة الجونة الخضراء والاتحاد الدولي لنقاد السينما فيبريسي (FIPRESCI) وجائزة أفضل فيلم آسيوي NETPAC.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جوانا هوغ، مخرجة سينمائية، المملكة المتحدة - رئيسة لجنة التحكيم

تُعد جوانا هوغ واحدة من أبرز السينمائيين في بريطانيا، واشتهرت بأفلامها ذات الرؤية الفنية المميزة، ومن بينها فيلم "غير مرتبط - Unrelated" عام 2008، وفيلمي "الهدية - The Souvenir" الجزء الاول (2019) والجزء الثاني (2021)، وفيلم "الابنة الأبدية - The Eternal Daughter". كما ستقدم جوغ جلسة حوارية بعنوان "كيف تصبح الحياة سينما" ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة.

خالد حماد، مؤلف موسيقي، مصر

مؤلف موسيقي مصري بارز، تمتد مسيرته لثلاثة عقود حافلة بالأعمال الموسيقية السينمائية المميزة. ومن أبرز الأفلام التي ألف موسيقاها التصويرية فيلم ضحك ولعب وجد وحب (1993)، بطولة عمر الشريف وعمرو دياب، وشورت وفانلة وكاب (2000)، وفيلم ثقافي (2000)، أفريكانو (2001)، و أمير الظلام (2002)، وعمارة يعقوبيان (2006)، والفستان الابيض (2024)، الذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي.

شوكت أمين كوركي، مخرج، العراق

مخرج عراقي كردي حظيت أعماله الروائية بإشادة واسعة، ومن أبرزها فيلم "عبور الغبار- Crossing the Dust" عام (2006)، وفيلم "إنطلاق - Kick Off" عام (2009)، و"ذكريات محفورة على الحجر -Memories on Stone" عام (2014) ، وفيلم "الاختبار - The Exam" عام (2021).

ناهد السباعي، ممثلة، مصر

ممثلة مصرية بارزة اشتهرت بأدائها المميز في مجموعة من الأفلام التي حازت على إشادات جماهيرية، من بينها "678" (2010)، وبعد الموقعة (2012) الذي عرض في مهرجان كان السينمائي، وعلي معزة وإبراهيم عام (2016)، و19 ب (2022). حصلت السباعي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "يوم للستات" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2016).

يشيم أوستا أوغلو، مخرجة، تركيا

مخرجة تركية مرموقة تشتهر بسردياتها ذات الطابع الإنساني العميق؛ حازت أفلامها على العديد من الجوائز والتكريمات العالمية، ومن بينها فيلم "التتبع - The Trace" عام (1994)، و"رحلة إلى الشمس - Journey To The Sun" عام (1999)، و فيلم "في انتظار السحاب - Waiting for the Clouds" عام (2004)، وفيلم "مكان ما في المنتصف - Somewhere in Between" عام (2012)، وفيلم "تردد - Clair Obscur" عام (2016)، أحدث أفلامها "ما تبقى - What Remains" يعرض في مهرجان الجونة السينمائي خارج المسابقة.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ولجنة تحكيم نجمة الجونة الخضراء

تتولى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ونجمة الجونة الخضراء تقييم الأفلام المتنافسة على جوائز الأفلام الوثائقية، إلى جانب جائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تكرّم أفضل فيلم يتناول القضايا البيئية.

سمير، مخرج ومنتج، سويسرا/العراق - رئيس لجنة التحكيم

مخرج ومنتج وفنان متعدد التخصصات سويسري-عراقي، اشتهر بأعماله المبتكرة، ومن بينها فيلم "إنسى بغداد - Forget٧ Baghdad" عام (2002)، وفيلم "سنوايت - Snow White" عام (2005)، وفيلم "الأوديسة العراقية - Iraqi Odyssey" كما أخرج الفيلم الروائي "بغداد في خيالي - Baghdad, In My Shadow" عام (2019) وأحدث أفلامه الفيلم الوثائقي "معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب - The Miraculous Transformation of the Working Class" عام (2024)، والذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي.

أبوزار أميني، مخرج، أفغانستان/هولندا

مخرج مرموق اشتهر بأفلامه الوثائقية المؤثرة، ومن بينها "كابل، مدينة في مهب الريح - Kabul, City in the Wind" عام (2018)، وفيلم "كابل، بين الصلوات- Kabul, Between Prayers" عام (2025)، وحصد الفيلمان على تكريمات واشادات في أكبر المهرجانات السينمائية العالمية".

جولي فرير، منتجة، بلجيكا

منتجة أفلام وثائقية بلجيكية مرموقة، أنتجت 75 فيلمًا، وحازت على العديد من الجوائز العالمية. تتولى فرير إدارة مؤسسة Dérives، وتدعم صناع الأفلام المستقلين الذين تُعرض أعمالهم في المهرجانات حول العالم. من بين الأفلام التي شاركت في إنتاجها: من "عبدول إلى ليلى - Abdul to Leila" (مهرجان الجونة السينمائي 2024)، و"شعر، ورق، ماء… Hair, Paper, Water…" عام 2025، و"الجانب الآخر من الشمس - The Other Side of the Sun" عام 2026.

ريتا غويتغ، مديرة مهرجان سينمائي، سويسرا

مديرة وشريكة في ملكية مهرجان زيورخ السينمائي، ولديها خبرة أكثر من 20 عامًا في صناعة السينما والبرمجة السينمائية على المستوى الدولي. منذ عام 2016، ساهمت في تطوير برامجه وأنشطته المهنية وبرامج اكتشاف المواهب. كما شاركت في تأسيس مهرجان شنيت الدولي للأفلام القصيرة، وتولت قيادته لمدة عشر سنوات.

غلاديس جوجو، مونتيرة، لبنان/فرنسا

مونتيرة فرنسية-لبنانية مرموقة تمتلك رصيدًا واسعًا من الأعمال في عدد من الأفلام الروائية العالمية والأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز، من بينها "اصطياد أشباح - Ghost Hunting" عام (2017)، وفيلم "الحديث عن أشجار - Talking About Trees" للمخرج صهيب قاسم الباري، عام (2019)، والذي حصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في نفس العام، وفيلم "كما أريد - As I Want" للمخرج سامح القاضي عام (2021)، وفيلم "سودان يا غالي - Sudan, Remember US" لهند المدب عام (2025)، وفيلم "باي باي طبرية - Bye Bye Riberias" للينا سوالم، والذي شارك في مهرجان الجونة عام (2023).

مسابقة الأفلام القصيرة

أمل القلاتي، مخرجة، تونس

مخرجة ومصورة تونسية، حظي فيلمها الروائي الطويل الأول "وين تاخذنا الريح - Where the Wind Comes From" بإشادة واسعة، وحصل على نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي.

كريستوس باساليس، ممثل ومخرج وكاتب مسرحي، اليونان

فنان يوناني مرموق اشتهر بمشاركته في فيلم "ناب الكلب - Dogtooth" عام (2009)، إلى جانب دوره الرئيسي في الفيلم الفائز في مهرجان صندانس "تمسك بي - Hold Onto Me" ، والذي يُعرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان الجونة السينمائي 2026.

مشعل الجاسر، مخرج وكاتب وممثل، السعودية

مخرج وكاتب سعودي حائز على جوائز، اشتهر بأسلوبه الجريء في المزج بين الأنواع السينمائية، وبأفلامه القصيرة والروائية التي حققت حضورًا دوليًا لافتًا. قدّم الجاسر أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان "ناقة"، الذي أُنتج بالشراكة مع "نتفليكس"، حيث عُرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم "Midnight Madness".

لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما - فيبريسي (FIPRESCI)

تتولى لجنة تحكيم فيبريسي - FIPRESCI، التي تمثل الاتحاد الدولي لنقاد السينما، اختيار أفضل فيلم أول أو عمل مبكر لمخرج ضمن المسابقات المختلفة للمهرجان.

إيلينا روباشيفسكا، ناقدة سينمائية ومبرمجة مهرجانات، السويد

ناقدة سينمائية ومبرمجة مهرجانات مقيمة في السويد، وتشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقاد السينما - فيبريسي FIPRESCI، وتكرّس جهودها للترويج للأفلام الوثائقية ذات الرؤية البصرية المتميزة والسينما ذات الرؤى الفنية من مختلف المناطق.

هند حوالة، ناقدة سينمائية وأكاديمية، تونس

أستاذة تقنيات سمعية - بصرية، وناقدة سينمائية ومؤلفة متخصصة في تاريخ السينما والسينما التونسية بعد الثورة.

هيثم مفيد، ناقد سينمائي، مصر

ناقد ومبرمج سينمائي ومؤلف مصري يتمتع بخبرة واسعة في مجال الصحافة الثقافية والسينما الوثائقية. تشمل أعماله في مجال البرمجة واختيار الأفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي.

لجنة تحكيم شبكة ترويج السينما الآسيوية - نتباك NETPAC

تتولى لجنة تحكيم نتباك منح جائزة أفضل فيلم من إخراج مخرجين صاعدين من أصول آسيوية، سواء ضمن الأفلام الروائية أو الوثائقية المشاركة في برنامج الدورة التاسعة.

سيدهارث سرينيفاسان، مخرج سينمائي، الهند

مخرج هندي مستقل حائز على جوائز، وعضو منذ سنوات في لجنة تحكيم شبكة ترويج السينما الأسيوية - نتباك، وقد عُرضت أفلامه في عدد من أهم المهرجانات السينمائية الدولية.

كاظم سلوم، ناقد سينمائي ومؤلف، العراق

ناقد سينمائي عراقي بارز، شغل سابقًا منصب مدير السينما في دار السينما والمسرح العراقية، وهو مؤلف متخصص في نظريات السينما وتاريخها على المستوى الإقليمي. يُعد صوتاً بارزاً في مجال الصحافة السينمائية الإقليمية، حيث يساهم بانتظام في كتابة المقالات النقدية والمراجعات الفنية للعديد من الصحف والمجلات في المنطقة.

ماريا ريتا دي سانتو، ناقدة سينمائية ومؤلفة، المملكة المتحدة/إيطاليا

ناقدة سينمائية وكاتبة إيطالية-بريطانية ومحاضرة جامعية سابقة، تتمتع بخبرة واسعة في عضوية لجان تحكيم المهرجانات السينمائية الدولية.

ويفخر مهرجان الجونة السينمائي بالتنوع والالتزام الفني الذي يتمتع به كافة أعضاء لجان التحكيم، والذي لن يضمن فقط تقييمًا دقيقًا ومتعمقًا للأفلام المشاركة في مسابقات هذا العام، بل سيعزز رسالة المهرجان المستمرة في تمكين أصحاب الرؤى السينمائية الجريئة، وتعزيز الحوار بين الثقافات.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة