غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات في قضاءي صور وبنت جبيل

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، أدت إلى إصابة شخصين، بينهما طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

من جهة اخرى صعّد الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات في قضاءي صور وبنت جبيل، ضمن القطاعين الغربي والأوسط، حيث شن ثلاث غارات على بلدة المنصوري، وغارة رابعة استهدفت وادي زبقين في قضاء صور.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف طال بلدات برعشيت وحداثا وأطراف حاريص، فيما استهدف القصف المدفعي بلدتي المنصوري ومجدل زون، ومحيط بلدات زبقين وشقرا وحداثا.

كما نفذت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلى غارات وهمية عدة في أجواء مدينة صور والقرى المحيطة بها، وألقت قنابل مضيئة في أجواء بلدتي المنصوري وبيوت السياد، جنوب صور.

يذكر ان القصف تسبب فى أضرار مادية في عدد من المنازل والممتلكات، فيما سُجلت حركة نزوح محدودة من المناطق المستهدفة باتجاه بلدات أكثر أمناً.