عمرو جمال يساند حسام حسن: قلقان عليه من حجم الضغوط والخذلان

وجه عمرو جمال، نجم الأهلي السابق، رسالة مؤثرة إلى حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وعبر عمرو جمال عن قلقه على حسام حسن، في ظل الضغوط الكبيرة وخيبات الأمل التي تعرض لها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن مسألة رحيل مدرب أو تولي آخر المسؤولية لا تشغله بقدر اهتمامه بسلامة العميد.

وكتب عمرو جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «والله أنا مش فارق معايا حاجة مين يمسك مين يمشي، بس هزعل أوي لو الكابتن حسام حصلو حاجة مع كم الضغط والخذلان اللي حصلو في وقت قصير جدًا، ربنا رحيم بعباده».

رحيل حسام حسن وتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، أمس السبت، توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، وتكليف علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد دراسة الأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها الفترة الماضية، وتأثيرها على استقرار المنتخب وصورته، وفقًا لما ورد في بيان الاتحاد.

ومن المقرر أن يتولى علي ماهر قيادة منتخب مصر بعقد يمتد لمدة عامين، بعدما توصل اتحاد الكرة إلى اتفاق مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي وتولي المهمة الوطنية.

ويستعد المدير الفني الجديد لقيادة الفراعنة خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهتا مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.