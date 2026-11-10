العثور على جثة شاب أسفل كوبري إدفو وضبط المتهم

تمكن رجال مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب أسفل الكوبري إدفو، وضبط المتهم بارتكاب الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح رجال مباحث إدفو، بناءًا علي تعليمات اللواء أحمد الخرادلي مدير إدارة البحث الجنائي وسعد عبد الجواد رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، وبقيادة المقدم مصطفى عبد الستار، رئيس مباحث إدفو، في تحديد هوية المتهم وضبطه، لاتهامه بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، وتسديد عدة طعنات أودت بحياته، قبل التخلص من جثمانه بإلقائه أسفل كوبري إدفو.

ضبط

وتواصل التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الواقعة وتواصل الأجهزة المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم .