محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة بالتبين يستوعب 700 كلب

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن افتتاح أول مأوى متكامل للكلاب الضالة بمنطقة التبين، بالتعاون مع وزيري التنمية المحلية والزراعة، يهدف للتعامل مع الظاهرة بأساليب علمية وإنسانية تحقق التوازن بين سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المأوى يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويستوعب نحو 700 كلب، ويضم عيادات بيطرية وغرف عمليات جراحية وأماكن مخصصة لرعاية الحيوانات.

وأشار إلى أن المشروع شهد مشاركة مجتمعية، من بينها تبرع إحدى الجامعات الخاصة بنحو 6 ملايين جنيه، إلى جانب تعاون جامعة القاهرة وهيئة الطب البيطري وبنك الطعام المصري.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر، أن خطة العمل تشمل تدريب العمال على التعامل مع الكلاب ونقلها بسيارات مجهزة، وإخضاعها للفحص والعلاج والتعقيم والتطعيم ضد السعار.

تمهيدًا لإنشاء مآوٍ مماثلة بمناطق أخرى في العاصمة

وأكد محافظ القاهرة أن التجربة ستخضع للتقييم المستمر بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، تمهيدًا لإنشاء مآوٍ مماثلة بمناطق أخرى في العاصمة.