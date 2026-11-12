توقيع عقد إشغال واستغلال الأسواق الحرة بمبنى الركاب 2 مطار شرم الشيخ لصالح مصر للطيران

تواصل وزارة الطيران المدني جهودها لتوسيع الفرص الاستثمارية بالمطارات المصرية، وتعزيز دور الشركات الوطنية في تطوير الأنشطة التجارية والخدمية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ياتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم كفاءة استغلال الأصول وتنمية الموارد الاقتصادية.

وفي هذا السياق، شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم توقيع عقد إشغال واستغلال الأسواق الحرة بمبنى الركاب رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، لصالح شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، لمدة خمس سنوات، وذلك عقب فوزها بالمزايدة التي طرحتها الشركة المصرية للمطارات، بمشاركة عدد من الشركات المتنافسة.

وقّع العقد كل من الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، وعمرو محمود أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة، بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي للأنشطة التجارية بالمطارات المصرية، من خلال التوسع في الفرص الاستثمارية وتوظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الشركات الوطنية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة استغلال الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل.

وأضاف الحفني أن تطوير الأنشطة التجارية والخدمية يأتي ضمن أولويات الوزارة، بما يواكب أحدث المعايير والممارسات الدولية، ويعزز جاذبية المطارات المصرية ويرتقي بتجربة المسافرين، مشيرًا إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يتمتع بمكانة استراتيجية باعتباره أحد أبرز المقاصد السياحية الدولية في مصر، الأمر الذي يتطلب تنويع الخدمات المقدمة به وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة الحركة الدولية وتطلعات المسافرين.

ومن جانبه، أوضح الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن التعاقد يأتي في إطار خطة الشركة لتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بمطاراتها، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي، ويسهم في تطوير الأنشطة التجارية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشار النشار إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يمثل إحدى البوابات الرئيسية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وهو ما يفرض أهمية مواصلة تطوير الخدمات والأنشطة التجارية به، بما يتناسب مع مكانته السياحية ويواكب تطلعات مختلف الجنسيات وفقًا للمعايير الدولية للجودة.

وفي السياق ذاته، أكد عمرو محمود أحمد، رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، أن فوز الشركة بالمزايدة جاء تتويجًا لجهود واستعدادات مكثفة بذلتها على مدار فترة طويلة، في إطار حرصها على تعزيز تواجدها التجاري بالمطارات المصرية، مشيرًا إلى أن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو التوسع والنمو، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز قدراتها التنافسية.

وأضاف محمود أن الشركة تستهدف من خلال هذا التعاقد تطوير نشاط الأسواق الحرة بمبنى الركاب رقم (2)، وتقديم تجربة تسوق متميزة للمسافرين، ترتكز على تنوع المنتجات وجودة الخدمات ومواكبة تطلعات مختلف الجنسيات، بما يتناسب مع المكانة السياحية الدولية لمطار شرم الشيخ، ويسهم في زيادة العائد من النشاط التجاري وتحقيق قيمة مضافة للشركة ولقطاع الطيران المدني.

ويأتي هذا التعاقد في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنمية الأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمطارات المصرية، بما يدعم كفاءة استغلال الأصول، ويعزز مساهمة هذه الأنشطة في تنمية الموارد الاقتصادية لقطاع الطيران المدني.