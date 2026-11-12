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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الولايات المتحدة تشهد تحولاً كبيراً في مواقف السياسيين والرأي العام تجاه إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

قال الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ الولايات المتحدة تشهد تحولاً كبيراً في مواقف السياسيين والرأي العام تجاه إسرائيل، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أنّ هذا التغيير طال مختلف أجنحة المجتمع السياسي الأمريكي، وإن كان بدرجات متفاوتة، ومن المتوقع أن ينعكس على السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل مع بداية العام الجديد قد تتضمن قدراً من المبالغة، نظراً إلى ميله عموماً إلى إطلاق تصريحات تتسم بالمبالغة الشديدة والجِدة، لكنها تعكس في الوقت نفسه وجود تغير حقيقي على أرض الواقع في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ومراجعة لملف المساعدات المقدمة إليها.

وأوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنّ وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل بالكامل مع نهاية العام، وفقاً لما تحدث عنه ترامب، ليس أمراً مؤكداً بالضرورة، لكنه توقع حدوث خفض كبير جداً في حجم هذه المساعدات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّه سيكون من الصعب جداً على الإدارة الأمريكية الحالية أو أي إدارة لاحقة الحفاظ على المستوى نفسه من الدعم المقدم لإسرائيل، في ظل وجود كونغرس يشبه الكونغرس الذي أُفرزت عنه الانتخابات الأخيرة، ويضم عدداً كبيراً من المنتقدين لإسرائيل.

ولفت إلى أنّ الرأي العام الأمريكي أصبح يعتبر إعادة النظر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مطلباً مطروحاً، وهو ما يعكس اتساع نطاق التغير في المواقف داخل الولايات المتحدة، سواء على مستوى السياسيين أو المجتمع.

وأكد جمال عبد الجواد أنّ قضايا كانت تُعد في السابق من الأمور المستحيلة أو من المسلّمات التي لا يمكن المساس بها، باتت تخضع لإعادة التفكير والمراجعة، بل إنّ بعض هذه المسلّمات ربما يجري التخلي عنها بالكامل، في إشارة إلى التحول الكبير الذي تشهده النظرة الأمريكية للعلاقة مع إسرائيل.

إسرائيل اخبار التوك شو تل أبيب أمريكا ترامب

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