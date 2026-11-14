سقوط عاطل ينتحل صفة لسرقة هواتف المواطنين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.



بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وهي طالبة، مقيمة بمحافظة المنيا.

وبسؤالها، قررت بقيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها بأسلوب انتحال الصفة، وبسؤال شقيقها، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، أيد ذلك.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل، مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأكد ارتكابه 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية، وهو مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.