القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية بالجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة )، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقرر بتحصله على الألعاب النارية من (مالك مكتبة "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، أمكن ضبطه ، وضبط وبحوزته (200 قطعة ألعاب نارية ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.