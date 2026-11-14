سقوط نصاب أوهم ضحايا ببيع قطع أثرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، اعترف بإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية من خلال التحصل على بعض الصور من شبكة الإنترنت وإيهام ضحاياه بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









