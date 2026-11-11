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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قصة موسى والخضر| خالد الجندي يكشف دلالة بلاغية تتعلق بأهل القرية.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن دلالات بلاغية في قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا»، موضحًا أن تكرار كلمة «أهل» في الآية يلفت الانتباه إلى أن الرفض لم يكن موقف شخص أو اثنين من سكان القرية، وإنما شمل أهلها جميعًا، وفق ما طرحه خلال مناقشة الآية.

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الأربعاء، أن التعبير القرآني لم يكتفِ بالقول «استطعموهم»، رغم إمكان عودة الضمير إلى أهل القرية المذكورين، وإنما قال «استطعما أهلها»، بما يبرز عموم أهل القرية واستغراقهم في الموقف، وعدم وجود استثناء في تعاملهم مع موسى والخضر عليهما السلام.

شدة البخل من أهل القرية

وأشار إلى أن هذا المعنى يصور شدة البخل واللؤم التي اتسم بها أهل القرية في تعاملهم مع الضيفين، مؤكدًا أن دقة التعبير القرآني تكشف أن الرفض لم يكن تصرفًا فرديًا محدودًا، بل موقفًا عامًا اشترك فيه أهل القرية.

وتطرق الجندي إلى دلالة استعانة الأنبياء بالأسباب البشرية في طلب الطعام، موضحًا أن موسى والخضر عليهما السلام سعيا إلى أهل القرية وطلبا منهم الطعام، رغم مكانتهما النبوية، بما يؤكد أن الأنبياء يتعاملون مع الحياة وفق سننها وأسبابها، ولا ينتظرون نزول الطعام من السماء أو حصول الرزق بمعزل عن السعي.

وفي سياق آخر، ناقش الجندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»، موضحًا أن طلب المساعدة من البشر في الأمور التي تدخل ضمن قدرتهم وأسبابهم المعتادة لا يتعارض مع التوكل على الله، فالإنسان يجوز له أن يطلب من الطبيب العلاج، لكن الشفاء بيد الله وحده.

وأكد أن هناك أمورًا لا يقدر عليها إلا الله، مثل المغفرة والرزق ومفاتيح الغيب والجنة والنار، فلا يجوز طلبها من غير الله، موضحًا أن الاستعانة بالبشر في حدود قدرتهم أمر مشروع، أما طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من المخلوقين فيدخل في المحذور الشرعي، وهو ما يوضح الفرق بين الأخذ بالأسباب والتعلق بغير الله.
 

خالد الجندي بلاغة القرآن القرآن الكريم قصة موسى والخضر قصة سيدنا موسى

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