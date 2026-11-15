القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" بأحد الشوارع بالجيزة.







وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 11/ الجارى وحال إستقلالها سيارة ميكروباص بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الطالبية قام أحد الركاب بالتحرش بها.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.