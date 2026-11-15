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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد مشاجرة بينهم.. القبض على المتهمين بالإصطدام بشخص بسيارة نقل في البحيرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالإصطدام بأحد الأشخاص مما أدى لسقوطه بأحد المصارف المائية بالبحيرة.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر بحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص) قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" لخلافات بينهم حول الجيرة، وعقب ذلك قام أحدهم بالإصطدام به بسيارة "ربع نقل" مما أدى لسقوطه على حافة أحد المصارف المائية محدثاً إصابته.


 

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("أحدهم مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" – مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (العصا الخشبية – السيارة "منتهية التراخيص" المستخدمين فى التعدى)، وإتهم أحدهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته.. وبمواجهة الشاكى أيد ذلك.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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