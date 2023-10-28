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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أفضل ماسك للشعر لمعالجة الخصلات التالفة والجافّة

صدى البلد

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ،  أفضل ماسك للشعر لمعالجة الخصلات التالفة والجافّة. 

ماسكات للشعر الجاف

جفاف الشعر: مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات، وتزداد عند التعرض لأشعة الشمس القوية والضارة، إضافةً الى مياه البحر المالحة ومياه الكلور.

قومي بتحضير قناع للشعر الجاف من وصفات طبيعية لإنقاذ شعرك والتمتع بشعر صحي، قوّي ولامع

ماسك للشعر الجاف من اللبن والجزر

يغذّي اللبن بصيلات الشعر بالفيتامينات الضرورية، لأنه يحتوي على خصائص الترطيب المهمة للشعر. أمّا الجزر يعمل على تحفيز نمو الشعر، كما يزيد من قوته وكثافته.

طريقة التحضير:

- قومي بغلي نصف كوب من اللبن كامل الدسم في وعاء صغير.

- ضعي مبروش ثمرة واحدة من الجزر في الخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل المعجون.

- ثم أضيفي الجزر على اللبن الدافئ. ضعي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الشعر.

- قومي بتكرار الوصفة مرة في الأسبوع.

ماسك للشعر الجاف من عصير الليمون، اللبن وماء الورد

العناصر الطبيعية الموجودة في عصير الليمون، من شأنها أن تغذّي الشعر، وأن تعيد له الصحة والحيوية المفقودة.

طريقة التحضير:

- ضعي موزة مع ملعقتين من اللبن، مع القليل من ماء الورد وعصير الليمون في الخلّاط الكهربائي.

- طبّقي المزيج على شعركِ واتركيه لساعة من الوقت ثمّ اغسليه.

- كرّري هذه الخطوة مرّة أو مرتين في الأسبوع
 

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