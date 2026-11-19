استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من المشروعات والمبادرات الجديدة الهادفة إلى تطوير الخدمات الجامعية ودعم الطلاب وتعزيز دور الجامعة المجتمعي، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بمقر إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبي.

واستهل المجلس اجتماعه بالإشادة بالإنجاز الذي حققته جامعة الإسكندرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2027، بعدما تصدرت الجامعات المصرية، وجاءت ضمن أفضل 10% من الجامعات على مستوى العالم، والأولى محليًا، وهو ما يعكس جهود الجامعة في مجالات الاستدامة البيئية والمجتمعية.

شهادات مهنية للطلاب

وفي إطار ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، استعرضت الدكتورة عفاف العوفي استعدادات الجامعة لعرض لائحة الشهادات المهنية المصغرة (Micro-credentials) على مجلس الجامعة المقبل لاعتمادها، بهدف تأهيل الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات مهنية متخصصة، على أن تبدأ المرحلة الأولى بشهادات في مجالي التمريض وإدارة الأعمال.

«متجر دولاب» لدعم الطلاب

كما ناقش المجلس مقترح إنشاء منافذ دائمة للتكافل الطلابي داخل كليات الجامعة تحت اسم «متجر دولاب»، لتوفير الملابس والمستلزمات الأساسية للطلاب بأسعار رمزية، على أن يخصص العائد من هذه المنافذ لدعم صندوق التكافل الاجتماعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الطلاب.

خدمات إلكترونية للدراسات العليا

وفي سياق تطوير الخدمات الرقمية، استعرض المجلس إطلاق رابط إلكتروني لحجز مواعيد طباعة الرسائل العلمية بمطبعة جامعة الإسكندرية، بهدف تنظيم الخدمة وتسهيل الإجراءات أمام طلاب الدراسات العليا والباحثين.

كما تناول الاجتماع خطة عمل لجنة المعامل والمختبرات العلمية وتشكيلها الجديد، لمتابعة كفاءة المختبرات وتحديث بياناتها بصورة دورية على قاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، وإتاحة إمكاناتها أمام الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.

تطوير منصة إنصات

وتطرق المجلس إلى استمرار نجاح منصة «إنصات» للدعم النفسي والاجتماعي، في ظل تزايد الإقبال على خدماتها وتنوع الحالات التي تتعامل معها، والتي تشمل الضغوط الدراسية والمهنية والخلافات الأسرية.

وأعلنت نائب رئيس الجامعة انضمام ممثل قانوني إلى فريق عمل المنصة لتقديم الاستشارات القانونية، إلى جانب التوجه لتنظيم فعاليات توعوية مشتركة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تدريبات لمواجهة الطوارئ

وفي ملف السلامة وإدارة الأزمات، أشادت الدكتورة عفاف العوفي بنجاح تجربة الإخلاء ومواجهة الطوارئ التي نُفذت مؤخرًا بمقر إدارة الجامعة وعدد من الكليات، مؤكدة أهمية تعميم التجربة على جميع الكليات والمعاهد لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات السلامة داخل المنشآت الجامعية.

واختتم المجلس باستعراض أبرز أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وما شهده من تنفيذ مبادرات مجتمعية وقوافل طبية وبيطرية وندوات تثقيفية وورش عمل، في إطار خطة الجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.