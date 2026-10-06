موعد رمضان2027 في مصر.. عيد الفطر امتى؟

عمليات بحث واسعة عن موعد شهر رمضان2027 وأول أيام الصيام، خاصة وأن شهر رمضام المقبل سيحل علينا في فبراير المقبل، كما يبحث المسلمون عن إمساكية شهر رمضان2027 ومعرفة عدد أيام الصيام وأول يوم عيد الفطر2027.

باقي كام يوم على رمضان 2027؟

وطبقًا للحسابات الفلكية، يتبقى حوالي 124 يومًا على أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا و2027 ميلاديًا، ومن المقرر أن تكون إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام نحو 29 يومًا.

وبناءً على الحسابات الفلكية الحالية، فإن تحديد موعد رمضان 2027 في مصر يرتبط بشكل مباشر بموعد بداية شهر شعبان ونتائج استطلاع هلال رمضان، بينما يأتي موعد عيد الفطر بعد انتهاء الشهر الكريم واستطلاع هلال شوال.

استطلاع هلال شهر رمضان2027

ويعتمد تحديد بداية شهر رمضان في العالم الإسلامي على تحري الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المراصد الفلكية، تطبيقاً لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال:

«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين».

موعد شهر رمضان2027 فلكياً

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجرياً أول أيامه فلكياً سيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الأربعاء 10 مارس.

وبذلك من المتوقع أن تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان2027 مساء الثلاثاء 7 فبراير 2027، وفي حال تعذرت رؤية الهلال، يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 9 فبراير 2027.

من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2027 لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال شهر شوال، وهو ما يحدد أيضًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

عدد أيام شهر رمضان 2027

من المنتظر أن يستمر شهر رمضان لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لنتيجة استطلاع الهلال في نهاية الشهر، ولذلك قد يتغير موعد عيد الفطر يومًا وفقًا للرؤية الشرعية.

ويترقب المسلمون في مصر حلول الشهر الكريم للاستعداد للصيام والعبادة، إلى جانب تجهيزات الأسر لاستقبال رمضان والاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2027

ومن المتوقع فلكيًا أن يحل عيد الفطر المبارك 2027 يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2027، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، بينما يظل الإعلان الرسمي عن موعد العيد مرتبطًا برؤية هلال شهر شوال.

موعد رمضان 2027 في مصر

بحسب التقديرات الفلكية، فإن موعد رمضان 2027 في مصر سيكون يوم الإثنين 8 فبراير 2027، إلا أن هذا التاريخ يظل موعدًا متوقعًا وفق الحسابات الفلكية، بينما يرتبط الإعلان الرسمي بنتائج رؤية الهلال.



وتجري الجهات المختصة في مصر عملية استطلاع هلال شهر رمضان مع نهاية شهر شعبان، وبعدها يتم إعلان أول أيام الشهر الكريم بشكل رسمي، لذلك قد يختلف الموعد يومًا عن التاريخ المحدد بالحسابات الفلكية في حال جاءت نتيجة الرؤية الشرعية على نحو مختلف .

موعد رمضان 2027 فى السعودية والإمارات

ومن المتوقع، أن يبدأ الشهر الكريم فلكيا، يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2027، فى مختلف الدول العربية الإسلامية، نظرًا لما يحمله هذا الشهر الفضيل من مكانة دينية عظيمة عند المسلمين.

التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر

ويعتمد التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي على دورة القمر في تحديد بداية ونهاية الأشهر، وتبلغ الأشهر الهجرية 12 شهرًا، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة.

وتأتي أسماء الأشهر الهجرية بالترتيب: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويُعرف التقويم الهجري بالتقويم القمري لاعتماده على دورة القمر، ويرتبط تاريخيًا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي اتخذها المسلمون مرجعًا لبداية التأريخ الهجري

امساكية شهر رمضان2027



