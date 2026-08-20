التعليم العالي: فتح باب تقليل الاغتراب حتى يوم الإثنين المقبل

أكد أحمد الجيوشي المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من تنسيق قبول الطلاب بالجامعات المصرية.



وقال أحمد الجيوشي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" قرابة 350 ألف طالب دخلوا مراحل التنسيق الأولى والثانية ".

وأكمل احمد الجيوشي:" تم فتح باب تقليل الاغتراب حتى يوم الإثنين المقبل وهو فرصة للطلاب من اجل تقليل الاغتراب والالتحاق بأقرب كلية مناظرة لهم ".



وقال :" فرص تقليل الاغتراب محدودة لأن القواعد تسمح بتحويل 10 % فقط من الكلية المرسلة والكلية المستقبلة ".

وتابع أحمد الجيوشي :" تقليل الاغتراب به ميزة لتقريب الطلاب من محافظتهم ".