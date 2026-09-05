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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمراقبة ضربات القلب وكتم الشخير.. أنكر تطلق سماعات للنوم بمزايا متطورة

Sleep Earbuds 4
Sleep Earbuds 4
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة أنكر Anker، عن سماعتي Sleep Earbuds 4 وSleep Earbuds 4 Pro خلال معرض IFA 2026، لتضيف خيارين جديدين إلى مجموعة منتجاتها المخصصة لتحسين النوم، مع فارق كبير في السعر والمزايا.

كيف تعمل Sleep Earbuds 4؟
 

صممت السماعتان بشكل أساسي لتقليل الاضطرابات الليلية، وعلى رأسها الشخير، وتعتمد Sleep Earbuds 4 على نظام لإخفاء أصوات الشخير يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يضبط الصوت تلقائيا وفقا لأنماط الشخير التي يرصدها في الوقت الفعلي.

أما إصدار 4 Pro، فيضيف إلى ذلك تقنية متكيفة لحجب الشخير، إلى جانب نظام لتقليل الضوضاء مصمم خصيصا للاستخدام أثناء النوم.

وتبرز تقنية حجب الشخير المتكيفة باعتبارها إحدى أهم مزايا السماعات، إذ لا تكتفي بتقليل الأصوات الخارجية، وإنما تغير الصوت المستخدم في إخفاء الضوضاء استنادا إلى نمط الشخير الذي يتم رصده أثناء الليل.

تصميم أنحف لراحة أكبر


ركزت أنكر أيضا على عامل الراحة، إذ طورت Sleep Earbuds 4 اعتمادا على بيانات جمعت من أكثر من 10 آلاف عينة لأذن بشرية، وجعلت تصميمها أنحف بنسبة 20% مقارنة بسماعات Sleep A30.

ويهدف التصميم الأصغر إلى تقليل الضغط على الأذن أثناء النوم، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين ينامون على جانبهم.

كما تتميز النسخة Pro بتصميم مدمج يناسب أوضاع النوم المختلفة.

Sleep Earbuds 4

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن ارتداء السماعات طوال الليل يختلف كثيرا عن استخدامها أثناء التنقل، لا سيما بالنسبة لمن ينامون على أحد الجانبين، حيث قد تبقى إحدى الأذنين مضغوطة على الوسادة لساعات.

ماذا تحصل عليه مقابل 120 دولارا إضافية؟


الميزة الأبرز في Sleep Earbuds 4 Pro هي إضافة نظام لمراقبة المؤشرات الحيوية داخل الأذن باستخدام تقنية PPG عالية التردد.

وتستطيع السماعات تتبع معدل ضربات القلب وتغير معدل ضربات القلب طوال الليل، واستخدام هذه البيانات لتقييم مستوى الاسترخاء ومراحل النوم المختلفة.

كما يمكن لنظام BioSync ضبط الأصوات المهدئة تلقائيا استنادا إلى البيانات التي تجمعها السماعات أثناء النوم.

وتأتي النسخة Pro أيضا مع علبة شحن جديدة مزودة بشاشة AMOLED، تتيح التحكم في إعدادات الصوت والنوم، وضبط المنبهات، والاطلاع على ملخص النوم في الصباح.

الأسعار وموعد الطرح
 

من المقرر إطلاق Sleep Earbuds 4 في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بسعر 229 دولارا، مقابل 229 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة و229 يورو في أوروبا.

أما Sleep Earbuds 4 Pro، فستصل إلى السوق الأميركية في نوفمبر بسعر 349 دولارا، بينما لم تكشف الشركة بعد عن أسعارها في المملكة المتحدة وأوروبا.

أنكر سماعات للنوم Sleep Earbuds 4

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