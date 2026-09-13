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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: إطلاق «تحيا مصر» على شارع المدارس ومجمعها التعليمي

صورة من مجمع المدارس
صورة من مجمع المدارس

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت التعليمية الجاري تنفيذها، والوقوف على مستوى التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب.

وشملت الجولة تفقد عدد من الفصول الدراسية والتجهيزات الفنية، إلى جانب متابعة الأعمال الإنشائية بالمنشآت التعليمية الجاري تنفيذها بشارع الجراج، حيث وجّه المحافظ بتغيير اسم الشارع من «شارع المدارس» إلى شارع «تحيا مصر»، وإطلاق اسم «مجمع مدارس تحيا مصر» على التجمع التعليمي بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على سرعة استكمال أعمال شبكة الإنارة العامة بمحيط المدارس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة للطلاب والعاملين.

وأكد عطية أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس، مشيرًا إلى دخول نحو 15 مدرسة جديدة الخدمة خلال العام الجاري، ما بين مدارس جديدة وأعمال تطوير شاملة.

وأوضح أن الأعمال الإنشائية تتواصل حاليًا في 21 مدرسة بمختلف أحياء الإسكندرية، في إطار خطة تستهدف خفض الكثافات الطلابية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

الإسكندرية أيمن عطية جولة ميدانية تجهيزات تحيا مصر

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