العربي للدراسات يكشف أهمية التعاون في قمة البريكس لمواجهة تحديات الغذاء والمياه

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة بريكس تناولت بصورة عامة الاقتصاد العالمي والظروف التي يمر بها العالم حاليًا نتيجة عدة أزمات اقتصادية، بدأت بجائحة «كوفيد-19»، ثم تلتها أزمات أخرى مرتبطة بتداعيات الحروب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية ميرفت المليجي، أن هذه الأزمات ألقت بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي، سواء فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار أو أزمة الطاقة العالمية، فضلًا عن أزمة الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هناك ارتباطًا بين هذه الأزمات الاقتصادية ومحاولات تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر واقتصادات الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر شاركت في العديد من المؤتمرات والمنتديات المتعلقة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ، إلى جانب منتديات وملتقيات أخرى.

وأشار إلى أن الأهم هو ترجمة هذه التوجهات إلى تطبيقات على أرض الواقع، موضحًا أن مصر سعت بالفعل إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والاستدامة، بما يشمل الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوجه نحو اقتصادات أقل تكلفة وأكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية.

وأكد أن أزمة الطاقة أصبحت حاليًا من أبرز التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، سواء دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت بصورة أكثر وضوحًا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وما تبعها من أزمة طاقة في أوروبا، دفعت إلى الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي.