عماد رشاد: بدأت من التليفزيون بـ12 جنيهًا.. ومحمود ياسين كان له دور مؤثر في حياتي



كشف الفنان عماد رشاد تفاصيل بداياته الفنية، مشيرًا إلى أن انطلاقته الأولى جاءت من خلال العمل في التليفزيون عقب تخرجه من المعهد، لافتًا إلى أن أجره في إحدى الحلقات الأولى بلغ 12 جنيهًا.

وقال عماد رشاد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المخرج محمد فضل كان صاحب الفضل في اكتشافه وتقديمه إلى الوسط الفني، حيث رشحه للعمل في فيلم «رحلة الشقاء والحب» مع النجم الراحل محمود ياسين.

وتابع أن مشاركته في الفيلم شكلت محطة مهمة في مسيرته الفنية، مؤكدًا أن الفنان الراحل محمود ياسين كان له دور مؤثر في حياته ومشواره الفني، وأن العمل معه ترك أثرًا كبيرًا لديه.

تشكيل مسيرته

وأشار رشاد إلى أن بدايات الفنان قد تكون بسيطة من حيث الإمكانيات والأجر، لكنها تحمل أهمية كبيرة في تشكيل مسيرته، خاصة عندما يحظى بالدعم من أسماء مؤثرة في الوسط الفني.

