قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء.. صور

لم يتبقي على العيد، سوي أيام قليلة، وترغب ربة المنزل، في تجهيز منزلها لاستقبال الضيوف وإضفاء أجواء العيد الجميلة دون الشعور بالتعب والإرهاق، لكن تظل ربة المنزل تشعر بالإحباط لكثيرة الأعباء المنزلية عليها فتنظيف المنزل يأخذ وقت، وساعات طويلة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء هل تعلمين أنه يمكن إنجاز تنظيف المنزل بسرعة وذكاء باتباع خطوات منظمة توفر الوقت والجهد، إليكِ دليل سهل لتنظيف منزلك وترتيبه دون عناء.

قبل العيد..خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء

قدمت خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، خطة سريعة لتنظيف المنزل قبل العيد.

وضع خطة سريعة للتنظيف المنزل قبل العيد

خصصي 10 دقائق لوضع خطة سريعة قبل ان تبدئي تحددين فيها:

أكثر الاماكن احتياجًا للتنظيف (غرفة المعيشة، المدخل، الحمام، المطبخ).

أبرز المهام التي يجب إنجازها مثل إزالة الفوضى، ترتيب الأثاث، ومسح الأسطح.

تقسيم وتوزيع المهام على أفراد العائلة في التنظيف، مما ينجز العمل بسرعة.



التخلص من الفوضى أولًا

يمكنك التخلص من الفوضي وجمع الأشياء المتناثرة مثل الملابس، الألعاب، الأوراق، وغيرها.

يمكن جمع الأشياء فى سلة، وترتيبها فيما بعد كما يمكن التخلص من الأشياء غير الضرورية، من اجل تقليل الفوضي.



تنظيف الغرف بطريقة ذكية



اتبعي قاعدة “من الأعلى إلى الأسفل” عند تنظيف كل غرفة، أي:

إزالة الغبار من الأسطح العلوية مثل الأرفف والطاولات، والشبابيك والسقف

تنظيف الأسطح المتوسطة مثل الطاولات والكراسي.

كنس ومسح الأرضيات في النهاية لضمان عدم الحاجة لتنظيفها مجددًا.

نصيحة: استخدمي المناديل المبللة أو قطعة قماش مبللة بالماء والخل لمسح الأسطح بسرعة وفعالية.

تنظيف الحمام والمطبخ بسرعة



الحمام: استخدمي منظف ذات مفعول عالي فى إزالة الرواسب والدهون متعدد الاستخدامات يمكن رشة على الحوض، المرحاض، والمرآة، ثم امسحي بعد 5 دقائق.

المطبخ: اكتفي بمسح الأسطح، تنظيف الحوض، وترتيب الأدوات على الكاونتر بشكل أنيق.



يمكن تعطير المنزل وإضفاء لمسات جميلة

بعد الانتهاء من التنظيف، أضيفي لمسات تجميلية سريعة:

رشّي معطر جو برائحة منعشة، فى جميع انحاء المنزل كما يمكنك إعداده برائحة اللافندر على مياة قليلة وضعيها فى بخاخ ورشي أنحاء المنزل.

أشعلي شموعًا معطرة أو بخورًا.

رتّبي الزينة أو وضع باقة ورد بسيطة لإضفاء لمسة جمالية.

قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور



تجهيز غرفة الضيوف إن وجدت

رتّبي الأثاث يمكن إزالة الفوضي .

تغير المفارش والستائر بغيرها نظيف وجديد يساعد فى إطفاء لمسة جمالية ومتجددة على المنزل .

تأكدي من وجود مقاعد كافية لاستقبال الضيوف.

قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور



استمتعي بالعيد دون توتر

بعد تطبيق هذه الخطوات البسيطة، ستجدين منزلك مرتبًا وجاهزًا للعيد دون الحاجة إلى إرهاق نفسك في التنظيف لساعات طويلة، وسوف تشعرين بالراحة النفسية والجسدية أيضا، وتذكري أن الأهم هو الاستمتاع بأجواء العيد و من الراحة والفرح مع العائلة والضيوف.