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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفات منزلية للتخلص من الهالات السوداء قبل العيد.. سهلة وبسيطة

الهالات السوداء
الهالات السوداء
هاجر هانئ

تحرص الكثير من السيدات و الفتيات على التخلص من مشكلة الهالات السوداء بالأخص قرب حلول عيد الفطر المبارك، تعتبر الهالات السوداء تعني أن منطقة الجلد أسفل العينين تبدو داكنة، قد تظهر هذه المنطقة بدرجات من الأزرق، أو الأرجواني، أو البني، أو الأسود، حسب لون بشرتك الطبيعي، قد تجعلك الهالات السوداء تبدو متعبًا أو أكبر سنًا.

للهالات السوداء تحت العينين أسباب عديدة محتملة، لكنها عادةً لا تُشير إلى مشكلة طبية، عادةً لا تُثير الهالات السوداء تحت العينين القلق، ولكن قد ترغبين في تفتيح مظهرها لأسباب تجميلية.


من أسباب الهالات السوداء تحت العينين 


العوامل الوراثية: أظهرت الدراسات أن الهالات السوداء تحت العينين قد تكون وراثية.


التهاب الجلد: يمكن أن تُسبب الأكزيما والتهاب الجلد التماسي تمدد الأوعية الدموية تحت العينين وظهورها من خلال الجلد.
فرك العينين:قد يُسبب فرك العينين وخدشهما تورم منطقة تحت العينين وتمزق الأوعية الدموية.

قلة النوم: تُسبب عادات النوم السيئة شحوب الجلد تحت العينين، يمكن أن تظهر الأوعية الدموية بسهولة من خلال الجلد.


فرط التصبغ: التعرض المفرط لأشعة الشمس يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الميلانين، الميلانين هو المادة (الصبغة) التي تعطي بشرتك لونها.
الجفاف:قد تبدو البشرة تحت عينيك باهتة عند عدم شرب كمية كافية من الماء.


عوامل نمط الحياة:عوامل أخرى، مثل التوتر والإفراط في تناول الكحول والتدخين، يمكن أن تسبب الهالات السوداء تحت عينيك.


علاج الهالات السوداء تحت العين


هناك العديد من الطرق المنزلية للتخلص من الهالات السوداء تحت عينيكِ، قد تشمل العلاجات المنزلية ما يلي:

-الحصول على قسط كافٍ من النوم، حاولي النوم سبع ساعات على الأقل كل ليلة لمنع ظهور الهالات السوداء حول عينيكِ.
-استخدام المزيد من الوسائد، ارفعي رأسكِ بوسائد إضافية لمنع تجمع السوائل تحت عينيكِ ليلًا، قد يساعد هذا في تخفيف الانتفاخ.

-كمادات باردة، ضعي ملاعق باردة على عينيكِ للمساعدة في تقليص الأوعية الدموية المتوسعة، يمكن أن يقلل هذا من انتفاخ الجفون وظهور الهالات السوداء.

-الخيار، ضعي شرائح الخيار على عينيكِ، يمكن أن يساعد هذا في تخفيف الانتفاخ لأن الخيار غني بالماء وفيتامين سي.
-أكياس الشاي، ضعي أكياس الشاي الباردة تحت عينيكِ، يمكن أن يساعد هذا في تحسين الدورة الدموية لأن الشاي يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة.
-علاجات الوجه، يمكن أن تساعد علاجات الوجه التي تتضمن تدليكًا حول منطقة العين في تحسين الدورة الدموية.
-المكياج، استخدمي خافي عيوب تحت العينين وكريم أساس لدمج لون بشرتكِ وإخفاء الهالات السوداء.


المصدر: clevelandclinic

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