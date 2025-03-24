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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل العيد.. علامات تكشف عن فساد الفسيح

فسيخ
فسيخ
ريهام قدري

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك، منشور عن شراء الفسيخ وطرق التعرف علي الفسيخ الفاسد.

 
كيف تتعرف علي  الفسيخ الفاسد

يتساءل الكثيرون عن علامات الفسيخ الفاسد، بل وقد يندهشون من تلك العبارة، حيث أن طريقة تصنيع الفسيخ حسب اعتقادهم  تعتمد على درجة من درجات التعفن.

لذلك قدمت الدكتورة سماح نوح، الفرق بينهم حتي تتجنبوا شراء ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي في عيد الفطر  .

علامات الفسيخ الفاسد والغير صالح للاستهلاك الآدمي  :

*العين شديدة العكارة
* الجلد متجعدا ومهترئ وبه تشققات وزنخ 
*اللحم يكون متهتكاً غير متماسك وبه لزوجة
*تتبدل الرائحة المميزة للفسيخ برائحة عفونة منفرة 
*عند قطع السمكة بشكل طولى نجد اللحم ذو اللون بني محمر أو أحمر مزرق  كما أن الرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك.
*قد يوجد انتفاخ في السمكة 
*الشوك  ينزع من جسم السمكة بسهولة 
*عند الضغط على لحم السمكة يترك الإصبع مكانا غائرا جدا وينفذ لجسم السمكة بسهولة 
*وضع الاسماك المملحة  في الماء

فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.

الفسيخ الفسيخ الفاسد فسيخ فسيخ فاسد

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