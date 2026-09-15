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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيبيعوا أخشابها للتجار.. القبض على المتهمين بقطع الأشجار بالغربية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بقطع الأشجار بالغربية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة من مسئولى الحى بقيام عدد من الأشخاص بقطع الأشجار بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بالغربية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، حيث قاموا بقطع شجرتين وبيع أخشابهما لأحدهم (تاجر أخشاب) بقصد التربح المالى، وتم بإرشادهم ضبط (الخشب المستولى عليه ، الأدوات المستخدمة فى الواقعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأشجار

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