القبض على المتهم بإشهار سلاح أبيض على طلاب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإشهار سلاح أبيض لبعض الطلاب بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمحل بقالة - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

وبمواجهته أقر أنه بتاريخ ١٣ سبتمبر الجارى حضر إليه بعض الطلاب بالمحل عمله كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية لشراء بعض المواد الغذائية فحدثت بينهم مشادة كلامية لرغبتهم فـى شرائها بسعر أقل ، قام على إثرها بإشهار سلاح أبيض "كتر" لتهديدهم خشية تعديهم عليه "دون حدوث إصابات" ، وتدخلت الأهالى للفض بينهم ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى التعدى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.