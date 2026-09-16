تطوير الكورنيش بإسنا وإصلاح مدخل المدينة و26 موقعا لمحطات رفع الصرف الصحي

تشهد مدينة إسنا جنوب الأقصر تنفيذ عدد من أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالمحاور الحيوية وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمختلف أنحاء المركز.

وفى هذا السياق أوضح اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، مواصلة تنفيذ أعمال تطوير شارع كورنيش إسنا، حيث يجري تنفيذ صينية مرورية أمام الإدارة الصحية، إلى جانب توسعة ورفع كفاءة رصيف الكورنيش، بما يسهم في تنظيم الحركة وتحسين الشكل العام واستغلال المساحات بصورة أفضل، تمهيدا لاستكمال الأعمال وافتتاح المنطقة بعد الانتهاء منها.

وبالتوازي، بدأت أعمال إصلاح الجزء المنهار بالطريق عند مدخل مدينة إسنا، باعتباره أحد المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية، وذلك لرفع كفاءة الطريق والحفاظ على انسيابية الحركة وتحسين مستوى الأمان لمستخدميه، مع استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ حتى اكتمال أعمال الإصلاح.

وفي ملف البنية الأساسية، تم تحديد 26 موقعا لإنشاء محطات رفع صرف صحي بالمناطق المحرومة من الخدمة داخل مدينة إسنا وقراها، تمهيدا لتنفيذ مشروعات جديدة تستهدف التوسع في نطاق تغطية خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات والمرافق، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم أعمال التطوير الحضري بمركز ومدينة إسنا، مع استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقا للمخططات والمواعيد المحددة.