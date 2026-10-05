أنبوب اختبار سبب كارثة.. غموض حول وفاة عالمة روسية

أعلنت السلطات في روسيا أن العالمة -التي كان يُعتقد أنها توفيت جراء إصابتها بالطاعون إثر كسر أنبوب اختبار- كانت مصابة بسلالة غامضة من الالتهاب الرئوي.

وقطع مسؤولو الصحة صمتهم أخيراً، وسط تزايد حالة الذعر العام، لتبديد المخاوف من احتمال تفشي جائحة أخرى، وذلك في وقت لا يزال فيه نحو 200 شخص يخضعون للحجر الصحي.

وتوفيت داريا شيبيلوفا، وهي عاملة في مختبر تبلغ من العمر 28 عاماً، بعد إصابتها بمرض شديد في مدينة شيليخوف بسيبيريا، جراء ما أفادت تقارير بأنه الطاعون الدبلي، بحسب صحيفة "ذا صن".

وتشير التقارير الحالية إلى خضوع 189 شخصاً للعزل؛ حيث يتواجد 114 منهم في أحد المستشفيات، و63 في مستشفى آخر، بينما يتواجد 12 شخصاً في معهد أبحاث مكافحة الطاعون.

وحاولت هيئة الرقابة الصحية "روسبوتريبنادزور" تهدئة التوتر بالقول إن تشخيص حالة داريا كان مجرد "التهاب رئوي مجهول السبب". غير أن الخبراء يشعرون بوضوح بحيرة شديدة إزاء سبب إصابتها بالعدوى.

