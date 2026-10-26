تأخر انطلاق حفل الكرة الذهبية 2026 بسبب ازدحام جماهيري أمام مقر الحفل في لندن

تأخر انطلاق حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، بسبب تجمع أعداد كبيرة من الجماهير أمام مسرح "لندن بالاديوم"، ما تسبب في تأخر وصول الوفود المشاركة إلى مقر الحفل، بحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وأفادت الصحيفة بأن الحشود الجماهيرية الكبيرة أمام المسرح أدت إلى إعاقة وصول الوفود، الأمر الذي انعكس على موعد بدء مراسم الحفل، الذي يشهد حضور عدد من أبرز نجوم كرة القدم والشخصيات الرياضية.

ويحظى حفل الكرة الذهبية باهتمام عالمي واسع، باعتباره أحد أبرز الأحداث السنوية في كرة القدم، حيث يشهد الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في العالم، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.