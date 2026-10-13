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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم تاريخي يقترب.. هل يكسر هاري كين إنجاز كريستيانو رونالدو؟

هاري كين
هاري كين
منتصر الرفاعي

يواصل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني سعيه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أصبح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد وذلك قبل مواجهة فريقه أمام فايكنج ستافنجر النرويجي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

هاري كين يقترب من إنجاز استثنائي في دوري الأبطال

يدخل هاري كين المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في هز الشباك خلال آخر 8 مباريات متتالية خاضها في دوري أبطال أوروبا في سلسلة تهديفية مميزة بدأت خلال الموسم الماضي عندما سجل في مواجهة بايرن ميونخ أمام يونيون سان جيلواز التي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين دون مقابل.

ونجح المهاجم الإنجليزي، بفضل هذا التألق في حجز مكانه ضمن قائمة تاريخية تضم أبرز الهدافين في المسابقة الأوروبية بعدما أصبح رابع لاعب يتمكن من التسجيل في 8 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، لينضم إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي رود فان نيستلروي.

رونالدو يتصدر القائمة وكين يبحث عن رقم جديد

ويتطلع مهاجم بايرن ميونخ إلى مواصلة تألقه التهديفي خلال مواجهة فايكنج ستافنجر من خلال التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي في البطولة وهو ما سيمنحه فرصة جديدة لتعزيز مكانته بين كبار الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويظل كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي لأطول سلسلة تسجيل متتالية في تاريخ المسابقة، بعدما تمكن من إحراز الأهداف خلال 11 مباراة متتالية ليضع أمام كين تحديا كبيرا في رحلته نحو دخول سجلات الأرقام القياسية.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية خاصة للنجم الإنجليزي الذي يسعى إلى استثمار مستوياته المميزة مع بايرن ميونخ لمواصلة مطاردة الأرقام التاريخية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرته على تمديد سلسلته التهديفية والاقتراب خطوة جديدة من الرقم القياسي الذي يحتفظ به النجم البرتغالي.

هاري كين دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ كريستيانو رونالدو

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