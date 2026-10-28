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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول عصير البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
نهى هجرس

يُعتقد عادةً أن عصير البرتقال يرفع مستوى السكر في الدم، لكن قد يكون تأثيره أكثر حياديةً نظرًا لانخفاض مؤشره الجلايسيمي ومحتواه من مضادات الأكسدة.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن السكريات الطبيعية والفلافونويدات الموجودة في عصير البرتقال لا تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم كما تفعل السكريات المكررة.

كيف يؤثر عصير البرتقال على نسبة السكر في الدم

سكر الدم (الجلوكوز في الدم) هو كمية السكر المتداولة في الدم، ارتفاع وانخفاض سكر الدم قد يؤديان إلى ظهور أعراض، وقد يتطوران إلى حالات طبية طارئة إذا لم يتم علاجهما.

يُعتقد غالباً أن عصير البرتقال يرفع مستويات السكر في الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة منخفضة من الألياف، ومع ذلك، تُظهر الأبحاث المتعلقة بتأثيره نتائج متباينة.

أظهرت دراسات متعددة أن شرب عصير البرتقال لا يؤثر دائماً على مستويات السكر في الدم، في بعض الحالات قد يخفضها قليلاً .

يشير العلماء إلى أن السكريات الطبيعية الموجودة في عصير البرتقال لا تؤثر على مستوى السكر في الدم بنفس طريقة السكريات المكررة الموجودة في المشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات. 

يحتوي عصير البرتقال أيضاً على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة موجودة في النباتات، يرتبط أحد هذه المركبات، وهو الهيسبيريدين، بقدرة عصير البرتقال على خفض نسبة السكر في الدم، مما قد يفسر سبب عدم تسببه في ارتفاع ملحوظ في مستويات السكر في الدم، على الرغم من احتوائه على الكربوهيدرات

المصدر verywellhealth 

البرتقال سكر الدم عصير البرتقال تأثير عصير البرتقال على سكر الدم

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