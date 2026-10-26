طريقة عمل كيكة الذرة والبرتقال .. خطوة بخطوة

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الذرة والبرتقال، فهي من الحلويات السهلة التي يمكنك تقديمها لأطفالك في المنزل أو لانش بوكس المدرسة أيضا.

مقادير كيكة الذرة والبرتقال



● 2 كوب دقيق ذرة

● 1/2 كوب دقيق أبيض

● 3/4 كوب زيت

● 1/2 كوب عصير برتقال

● 1/2 كوب زبادي

● كوب ذرة مسلوقة

● 4 بيض

● فانيليا

● 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

● 1 و 1/2 كوب سكر

للوجه:

● 1/2 كوب سكر بودرة

● قليل من عصير البرتقال

● برتقال شرائح

● نعناع



طريقة تحضير كيكة الذرة والبرتقال



يخفق البيض مع الفانيليا والسكر والزبادي والزيت وعصير البرتقال

يضاف الدقيق ودقيق الذرة والبيكينج باودر

ثم تضاف الذرة ويخلط برفق

يوضع الخليط في قالب إنجلش كيك

ويخبز في الفرن حتى تمام الطهي

يخلط السكر البودرة مع قليل من عصير البرتقال للحصول على الصوص

ويضاف الصوص للكيك بعد أن تبرد

وتزين بالبرتقال والنعناع