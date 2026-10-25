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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جددي سفرتك بنوع أكل جديد .. طريقة عمل فخارة الكفتة في البيت

فخارة الكفتة
فخارة الكفتة
هاجر هانئ

فخارة الكفتة من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها البعض لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأكلات الأخرى فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فخارة الكفتة فيما يلي بمذاق شهي و لذيذ.

مقادير فخارة الكفتة 


● بصل جوليان

● فلفل جوليان

● طماطم جوليان

● نصف كيلو لحمه مفرومه

● بصل مبشور

● بقدونس مفروم

● ملح وفلفل

● بهارات لحمه

● بقسماط

للوجه
● دقيق
● ميه
● زيت
للتلميع
● صفار بيضه
● حليب
● سمسم
● حبه البركة

طريقة تحضير فخارة الكفتة


في بولة يوضع لحمة مفرومة , بصل مبشور , بقسماط , بقدونس , بهارات لحمة , ملح , فلفل وتقلب المكونات جيداً
توضع اللحمة المفرومة فى محضر الطعام
في بولة يوضع فلفل , طماطم , بصل جوليان , زيت , ملح , فلفل و تقلب المكونات
توضع المكونات السابقة في الفخار كا قاعد
تشكل الكفتة حسب الرغبة ثم توضع فى الفخار
يوضع على الوجه عجين
يدهن الوجه بصفار بيض , لبن , سمسم و حبة بركة
يوضع الفخار في الفرن و يترك حتى تمام الطهي ثم يقدم.

فخارة الكفتة طريقة عمل فخارة الكفتة مقادير فخارة الكفتة طريقة تحضير فخارة الكفتة

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