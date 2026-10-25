جددي سفرتك بنوع أكل جديد .. طريقة عمل فخارة الكفتة في البيت

فخارة الكفتة من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها البعض لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأكلات الأخرى فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فخارة الكفتة فيما يلي بمذاق شهي و لذيذ.
مقادير فخارة الكفتة
● بصل جوليان
● فلفل جوليان
● طماطم جوليان
● نصف كيلو لحمه مفرومه
● بصل مبشور
● بقدونس مفروم
● ملح وفلفل
● بهارات لحمه
● بقسماط
للوجه
● دقيق
● ميه
● زيت
للتلميع
● صفار بيضه
● حليب
● سمسم
● حبه البركة
طريقة تحضير فخارة الكفتة
في بولة يوضع لحمة مفرومة , بصل مبشور , بقسماط , بقدونس , بهارات لحمة , ملح , فلفل وتقلب المكونات جيداً
توضع اللحمة المفرومة فى محضر الطعام
في بولة يوضع فلفل , طماطم , بصل جوليان , زيت , ملح , فلفل و تقلب المكونات
توضع المكونات السابقة في الفخار كا قاعد
تشكل الكفتة حسب الرغبة ثم توضع فى الفخار
يوضع على الوجه عجين
يدهن الوجه بصفار بيض , لبن , سمسم و حبة بركة
يوضع الفخار في الفرن و يترك حتى تمام الطهي ثم يقدم.