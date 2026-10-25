جددي سفرتك بنوع أكل جديد .. طريقة عمل فخارة الكفتة في البيت

فخارة الكفتة من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها البعض لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأكلات الأخرى فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فخارة الكفتة فيما يلي بمذاق شهي و لذيذ.

مقادير فخارة الكفتة



● بصل جوليان

● فلفل جوليان

● طماطم جوليان

● نصف كيلو لحمه مفرومه

● بصل مبشور

● بقدونس مفروم

● ملح وفلفل

● بهارات لحمه

● بقسماط

للوجه

● دقيق

● ميه

● زيت

للتلميع

● صفار بيضه

● حليب

● سمسم

● حبه البركة

طريقة تحضير فخارة الكفتة



في بولة يوضع لحمة مفرومة , بصل مبشور , بقسماط , بقدونس , بهارات لحمة , ملح , فلفل وتقلب المكونات جيداً

توضع اللحمة المفرومة فى محضر الطعام

في بولة يوضع فلفل , طماطم , بصل جوليان , زيت , ملح , فلفل و تقلب المكونات

توضع المكونات السابقة في الفخار كا قاعد

تشكل الكفتة حسب الرغبة ثم توضع فى الفخار

يوضع على الوجه عجين

يدهن الوجه بصفار بيض , لبن , سمسم و حبة بركة

يوضع الفخار في الفرن و يترك حتى تمام الطهي ثم يقدم.