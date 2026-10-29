أكد إيفاريست ندايشيمي رئيس الاتحاد الأفريقي، الاستعداد لتعزيز الشراكة مع روسيا في كل المجالات.



وقال رئيس الاتحاد الأفريقي في كلمته في مؤتمر صحفي:" عقدنا هذه القمة الروسية الأفريقية بنجاح كبير".

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي:" هذه القمة انعكست في خطة عمل مشتركة حتى 2029".

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي:" نطمح في تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل المشترك مع روسيا".

وأكمل رئيس الاتحاد الأفريقي: “لدينا إرادة بأن يكون هناك تمثيل افضل لأفريقيا في المنظمات الدولية”.

ولفت رئيس الاتحاد الأفريقي:" ندعم المبادرات التي ستعمل حتى 2030 ونقف مع التمويل الشفاف لسلامة القارة".