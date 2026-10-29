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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس الاتحاد الأفريقي: نطمح في تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل المشترك مع روسيا

رئيس الاتحاد الأفريقي
رئيس الاتحاد الأفريقي
هاني حسين

أكد إيفاريست ندايشيمي رئيس الاتحاد الأفريقي، الاستعداد لتعزيز الشراكة مع روسيا في كل المجالات.


وقال رئيس الاتحاد الأفريقي في كلمته في مؤتمر صحفي:" عقدنا هذه القمة الروسية الأفريقية بنجاح كبير".

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي:" هذه القمة انعكست في خطة عمل مشتركة حتى  2029".

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي:" نطمح في تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل المشترك مع روسيا".

وأكمل رئيس الاتحاد الأفريقي: “لدينا إرادة بأن يكون هناك تمثيل افضل لأفريقيا في المنظمات الدولية”.

ولفت رئيس الاتحاد الأفريقي:" ندعم المبادرات التي ستعمل حتى 2030 ونقف مع التمويل الشفاف لسلامة القارة".

بوتين أفريقيا روسيا رئيس الاتحاد الأفريقي مصر

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