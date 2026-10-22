سامح حسين يحذر من إعلان مزيف باسمه لمنصة مراهنات: دول نصابين

نفى الفنان سامح حسين علاقته بإعلان متداول لإحدى منصات المراهنات، مؤكدًا أن الإعلان جرى تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ولا يمت له بأي صلة.

سامح حسين يحذر من استغلال صورته في إعلانات مضللة

وكتب سامح حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا جماعة الإعلان ده أنا مش مسؤول عنه نهائيًا، وده معمول بالـ AI.. دول نصابين ومش عارف أعمل إيه معاهم وإزاي أوقفهم عند حدهم».

وأعرب الفنان عن رفضه استخدام صورته في إعلان لا علاقة له به، محذرًا من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مضلل ونسبته إلى شخصيات عامة دون موافقتهم.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد المخاوف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء إعلانات مزيفة تستغل صور المشاهير وأصواتهم للترويج لمنتجات وخدمات، بما قد يضلل الجمهور ويدفعه إلى تصديق محتوى غير حقيقي.